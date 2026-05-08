L'internationale suisse Riola Xhemaili a remporté le titre de champion des Pays-Bas avec le PSV Eindhoven. Après sa victoire 2-0 à domicile contre La Haye vendredi, l'équipe de la Soleuroise ne pourra plus être délogée de la 1re place lors de la dernière journée.

Riola Xhemaili sacrée championne des Pays-Bas avec le PSV. IMAGO/Orange Pictures

Keystone-SDA ATS

Riola Xhemaili a mis le PSV sur la bonne orbite dès la 3e minute avec son 13e but de la saison. L'attaquante de 23 ans occupe ainsi la 4e place du classement des buteuses. Elle aura l'occasion de réaliser le doublé samedi prochain, le PSV devant affronter Twente en finale de la Coupe.