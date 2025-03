Le verdict est tombé pour Sepp Blatter et Michel Platini !

Sepp Blatter et Michel Platini sont à nouveau acquittés

La Cour d'appel extraordinaire du Tribunal pénal fédéral a acquitté mardi l'ancien président de la FIFA Sepp Blatter et l'ex-star du football Michel Platini. Les deux hommes répondaient d'escroquerie, gestion déloyale et faux dans les titres. La Cour d'appel a acquitté «au bénéfice du doute» les deux accusés des griefs formulés par le Ministère public de la Confédération (MPC). Celui-ci estimait que le versement de 2 millions de francs par la FIFA en 2011 à Michel Platini ne reposait sur aucune base contractuelle. La fédération aurait ainsi été flouée. Le Parquet avait requis 20 mois d'emprisonnement contre chacun des prévenus. Selon Sepp Blatter et Michel Platini au contraire, cette somme représentait des honoraires pour des prestations de conseil fournies entre 1998 et 2002 par l'ex-numéro 10 de l'Equipe de France à la fédération. Un accord oral aurait été passé entre les deux hommes.

25.03.2025