Direction West Ham Une révélation suisse de l’Euro entre dans la cour des grands

ATS

23.8.2025 - 14:16

Leila Wandeler quitte Lyon pour tenter sa chance en Premier League anglaise.

Keystone-SDA

23.08.2025, 14:16

23.08.2025, 15:23

La jeune attaquante fribourgeoise de 19 ans a signé un contrat de trois ans avec West Ham United, a annoncé samedi le club londonien.

Euro 2025. Futur radieux, public séduit : les cinq leçons à retenir du parcours de la Suisse

Euro 2025Futur radieux, public séduit : les cinq leçons à retenir du parcours de la Suisse

«Je suis très heureuse de signer avec West Ham United», a déclaré l'internationale suisse, citée dans le communiqué du club. «C'est un grand moment pour moi, si tôt dans ma carrière: déménager à Londres, ma ville préférée au monde, et jouer dans la meilleure ligue contre des équipes de grande qualité.»

La Suisse vaincue. Leila Wandeler : «Ce n'était pas que des paroles en l'air»

La Suisse vaincueLeila Wandeler : «Ce n'était pas que des paroles en l'air»

Leila Wandeler fut l'une des révélations de l'Euro côté suisse, avec trois apparitions face à l'Islande, à la Finlande puis lors du quart de finale perdu face à l'Espagne. A West Ham, elle retrouvera une autre attaquante suisse, Seraina Piubel, laquelle n'avait pas été retenue pour l'Euro à domicile.

