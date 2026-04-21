Lens s'est qualifié pour la finale de la Coupe de France, une compétition que les Sang et Or n'ont jamais remportée. Ils ont battu facilement Toulouse 4-1 en demi-finale mardi au stade Bollaert.

Florian Thauvin (à gauche) et Allan Saint-Maximin tous deux buteurs face à Toulouse. IMAGO/PsnewZ

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

Le dauphin du PSG en Ligue 1 a marqué par Florian Thauvin sur pénalty (9e), Allan Saint-Maximin (18e), Mathieu Udol (36e) et Adrien Thomasson (74e). Santiago Hidalgo a réduit la marque pour les vainqueurs de la Coupe 2023 (21e).

Le 22 mai au Stade de France, les Lensois joueront leur quatrième finale (après 1948, 1975 et 2025) face à Strasbourg ou Nice, qui s'affronteront mercredi, et espéreront inscrire leur nom pour la première fois au palmarès.