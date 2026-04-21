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Coupe de France Lens peut se permettre de rêver d’un premier sacre

ATS

21.4.2026 - 23:21

Lens s'est qualifié pour la finale de la Coupe de France, une compétition que les Sang et Or n'ont jamais remportée. Ils ont battu facilement Toulouse 4-1 en demi-finale mardi au stade Bollaert.

Florian Thauvin (à gauche) et Allan Saint-Maximin tous deux buteurs face à Toulouse.
Florian Thauvin (à gauche) et Allan Saint-Maximin tous deux buteurs face à Toulouse.
IMAGO/PsnewZ
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Keystone-SDA, Agence France-Presse

21.04.2026, 23:21

Le dauphin du PSG en Ligue 1 a marqué par Florian Thauvin sur pénalty (9e), Allan Saint-Maximin (18e), Mathieu Udol (36e) et Adrien Thomasson (74e). Santiago Hidalgo a réduit la marque pour les vainqueurs de la Coupe 2023 (21e).

Le 22 mai au Stade de France, les Lensois joueront leur quatrième finale (après 1948, 1975 et 2025) face à Strasbourg ou Nice, qui s'affronteront mercredi, et espéreront inscrire leur nom pour la première fois au palmarès.

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