Le club brésilien de Flamengo a limogé son entraîneur Filipe Luis, quelques heures seulement après la victoire écrasante 8-0 de son équipe contre Madureira en demi-finale du championnat Carioca.

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

«À compter de ce mardi, Filipe Luis ne dirigera plus l'équipe professionnelle», a annoncé Flamengo dans un communiqué publié sur son site Internet, dans lequel il remercie l'ancien latéral international brésilien pour «tout ce qu'il a accompli et partagé au cours de cette aventure».

La décision a été communiquée par le directeur sportif José Boto à l'entraîneur quelques minutes après sa conférence de presse, et Filipe Luis a apparemment été pris par surprise, selon les médias locaux. L'entraîneur adjoint Ivan Palanco et le préparateur physique Diogo Linhares quittent également le club.

Un début d’année difficile

Le licenciement du technicien de 40 ans est survenu paradoxalement juste après que Flamengo a obtenu avec un large succès sa qualification pour la finale du championnat régional, qui l'opposera à son grand rival de Fluminense.

L'équipe qui possède actuellement le plus gros budget d'Amérique du Sud n'a pas bien commencé l'année. Elle a perdu la Supercoupe du Brésil contre Corinthians (2-0), le premier titre qu'elle visait cette saison, ainsi que la Recopa Sudamericana, au Maracana face à l'équipe argentine de Lanus (3-2).

À la tête de Flamengo depuis septembre 2024, Filipe Luis y a remporté cinq titres: la Copa Libertadores, le championnat du Brésil, la Coupe et la Supercoupe du Brésil, ainsi que le championnat Carioca, qui concerne les clubs de l'Etat de Rio. Il a dû également s'incliner en décembre aux tirs au but en finale de la Coupe intercontinentale contre le Paris Saint-Germain.