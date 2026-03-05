  1. Clients Privés
Football Leonardo Jardim, nouvel entraîneur de Flamengo

ATS

5.3.2026 - 10:07

Leonardo Jardim a été choisi comme nouvel entraîneur de Flamengo, a annoncé mercredi le club de Rio de Janeiro. Le Portugais succède à Filipe Luis, limogé à la surprise générale en début de semaine.

Leonardo Jardim a été choisi comme nouvel entraîneur de Flamengo.
Leonardo Jardim a été choisi comme nouvel entraîneur de Flamengo.
IMAGO/Fotoarena

Keystone-SDA

05.03.2026, 10:07

Jardim, 51 ans, avait annoncé en décembre sa démission du club brésilien de Cruzeiro dix mois après son arrivée, pour préserver sa «santé physique et mentale». «Bienvenue à Flamengo, Leonardo Jardim», a annoncé mercredi le club carioca sur les réseaux sociaux, en indiquant que le technicien portugais avait signé le jour même et jusqu'à décembre 2027.

L'ancien entraîneur de Monaco, champion de France en 2017, a dirigé mercredi son premier entraînement. Il remplace Filipe Luis, dont le licenciement a été annoncé dans la nuit de lundi à mardi, peu après une victoire 8-0 de Flamengo face au modeste Madureira.

Étrange décision en football. L’entraîneur de Flamengo limogé dans la foulée d’un... succès 8-0 !

Étrange décision en footballL’entraîneur de Flamengo limogé dans la foulée d’un... succès 8-0 !

Le Flamengo, équipe qui possède actuellement le plus gros budget d'Amérique du Sud, n'a pas bien commencé l'année. Il a perdu la Supercoupe du Brésil contre Corinthians (2-0), le premier titre qu'il visait cette saison, ainsi que la Recopa Sudamericana, au Maracana face à l'équipe argentine de Lanus (3-2).

