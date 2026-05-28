  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Mondial 2026 L'équipe de Suisse est au complet à Saint-Gall

ATS

28.5.2026 - 12:28

Les 26 joueurs de l'équipe de Suisse sont réunis à quelques jours de leur départ pour la Coupe du monde 2026. Les derniers arrivés ont rejoint jeudi le stage de préparation à Saint-Gall.

Murat Yakin et ses hommes sont désormais au complet à Saint-Gall.
Murat Yakin et ses hommes sont désormais au complet à Saint-Gall.
ats

Keystone-SDA

28.05.2026, 12:28

28.05.2026, 13:57

La sélection de Murat Yakin a pris ses quartiers en début de semaine en Suisse orientale, d'abord en comité restreint puisque certains joueurs étaient encore en action le week-end dernier avec leur club. Ces derniers, parmi lesquels le capitaine Granit Xhaka et d'autres joueurs clés tels comme Manuel Akanji, Remo Freuler et Ricardo Rodriguez, sont finalement arrivés jeudi et étaient présents lors de l'entraînement matinal.

Un seul absent était à signaler: Fabian Rieder, qui a suivi une séance de physiothérapie après s'être blessé au pied la veille. Noah Okafor a quant à lui suivi un programme individuel en raison de légers désagréments.

La première partie de la préparation pour le Mondial s'achèvera dimanche avec un match amical contre la Jordanie à Saint-Gall (15h00). L'équipe de Suisse s'envolera mardi pour San Diego, où se trouve son camp de base. Elle y disputera un ultime match amical contre l'Australie le 6 juin, avant son entrée en lice à la Coupe du monde le 13 juin contre le Qatar (les deux à 21h00, heure suisse).

Murat Yakin. «Si quelqu'un devait me provoquer de cette manière...»

Murat Yakin«Si quelqu'un devait me provoquer de cette manière...»

Les plus lus

La fin des caisses self-scanning ? Pourquoi le système est en crise
Rome, Florence, Turin et Bologne frappées par une vague de chaleur précoce
Attaque au couteau à la gare de Winterthour: trois blessés et un suspect arrêté
Une compagnie annule toutes les liaisons de la Suisse vers ce haut-lieu de vacances
Ce panneau d'interdiction divise toute une ville !
«Les mots peuvent conduire à la mort» - Le calvaire de la fille de Martin Scorsese