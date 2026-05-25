Le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente a dévoilé lundi sa liste de 26 joueurs pour disputer la Coupe du monde 2026 cet été, avec les stars du FC Barcelone Lamine Yamal et Pedri, mais sans aucun joueur du Real Madrid.

Le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente a dévoilé lundi sa liste de 26 joueurs pour disputer la Coupe du monde 2026. KEYSTONE

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Pour la deuxième fois consécutive, l'Espagne, championne d'Europe en titre et parmi les favorites du tournoi qui se disputera aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique (11 juin - 19 juillet), ne compte aucun joueur du Real dans son effectif.

Le sélectionneur Luis de la Fuente a conservé l'ossature de son équipe victorieuse à l'Euro 2024 en Allemagne, emmenée par le Ballon d'Or 2024 Rodri, et la star du FC Barcelone Lamine Yamal, qui se remet actuellement d'une blessure à la cuisse gauche.

Le coach espagnol a tranché en défense en convoquant le Barcelonais Eric Garcia et le polyvalent Marc Pubill, pour accompagner le jeune Pau Cubarsi et le franco-espagnol Aymeric Laporte, laissant de côté Robin Le Normand et Dean Huijsen.

Au milieu de terrain, Gavi, l'un des cadres de la Roja lors du Mondial 2022 au Qatar, a été rappelé pour la première fois depuis sa grave blessure au genou subie fin novembre 2023, après une fin de saison convaincante avec le Barça.

De la Fuente a choisi le jeune ailier d'Osasuna Victor Munoz et le buteur du Celta Vigo Borja Iglesias pour renforcer l'attaque espagnole, emmenée comme en 2024 par Yamal et Nico Williams, mais cette fois sans Alvaro Morata, logiquement absent après une saison ratée à Côme.

La liste des 26 joueurs Gardiens de buts: Unai Simon (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Joan Garcia (FC Barcelone)

Défenseurs: Marc Cucurella (Chelsea), Pau Cubarsi (FC Barcelone), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Marcos Llorente (Atlético Madrid), Pedro Porro (Tottenham), Marc Pubill (Atlético Madrid), Eric Garcia (FC Barcelone)

Milieux de terrain: Rodri (Manchester City), Pedri (FC Barcelone), Martin Zubimendi (Arsenal), Mikel Merino (Arsenal), Fabian Ruiz (PSG), Gavi (FC Barcelone), Alex Baena (Atlético Madrid)

Attaquants: Lamine Yamal (FC Barcelone), Dani Olmo (FC Barcelone), Ferran Torres (FC Barcelone), Nico Williams (Athletic Bilbao), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Victor Munoz (Osasuna), Borja Iglesias (Celta Vigo), Yeremy Pino (Crystal Palace) Montre plus

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