Le car transportant l'équipe nationale Espoirs du Luxembourg de football avec 33 personnes à son bord s'est renversé jeudi soir en Bretagne, faisant huit blessés, ont indiqué les pompiers et la préfecture du Morbihan.
Il n'y a pas de blessés en urgence absolue, ont fait savoir les pompiers à l'AFP, précisant que les blessés étant en cours d'évacuation vers des hôpitaux de la région.
Le car a été «retrouvé couché sur le flanc dans le fossé» à hauteur de Languidic (Morbihan) sur la route nationale 24, ont précisé les pompiers, qui ont engagé des moyens de secours importants. Le car comptait à son bord 32 personnes et le conducteur.
L'équipe du Luxembourg Espoirs (M21) doit affronter l'équipe de France Espoirs vendredi à Lorient au stade du Moustoir dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2027.