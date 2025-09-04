Le car transportant l'équipe nationale Espoirs du Luxembourg de football avec 33 personnes à son bord s'est renversé jeudi soir en Bretagne, faisant huit blessés, ont indiqué les pompiers et la préfecture du Morbihan.

Le car transportant l'équipe M21 du Luxembourg s'est renversé jeudi soir en Bretagne (photo d’illustration). IMAGO/Majerus

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Il n'y a pas de blessés en urgence absolue, ont fait savoir les pompiers à l'AFP, précisant que les blessés étant en cours d'évacuation vers des hôpitaux de la région.

Le car a été «retrouvé couché sur le flanc dans le fossé» à hauteur de Languidic (Morbihan) sur la route nationale 24, ont précisé les pompiers, qui ont engagé des moyens de secours importants. Le car comptait à son bord 32 personnes et le conducteur.

L'équipe du Luxembourg Espoirs (M21) doit affronter l'équipe de France Espoirs vendredi à Lorient au stade du Moustoir dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2027.