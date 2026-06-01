Les 104 matches de la Coupe du monde 2026 se joueront du 11 juin au 19 juillet dans seize stades, répartis dans trois pays : les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Seize stades dans trois pays pour la Coupe du monde 2026. IMAGO/UPI Photo

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

Etats-Unis

MetLife Stadium, East Rutherford (82'500 places). Cette enceinte du New Jersey inaugurée en 2010 accueillera la finale de la compétition, un an après celle du Mondial des Clubs, remportée par Chelsea contre le PSG. Au total huit rencontres s'y joueront. Si les équipes NFL des Giants et des Jets évoluent habituellement sur une pelouse synthétique, un gazon naturel a été posé pour le tournoi. Pour s'y rendre en train en provenance de New York, les spectateurs devront débourser pas moins de 105 dollars aller-retour contre environ 12,90 dollars en temps normal.

Hard Rock Stadium, Miami (65'000 places). Hôte du Masters 1000 de tennis de Miami depuis 2019, ce stade, construit en 1987 et rénové il y a dix ans, accueillera sept rencontres dont celle pour la troisième place. En 2024, la finale de la Copa America entre l'Argentine et la Colombie y avait été retardé de plus d'une heure en raison d'incidents aux abords de l'enceinte après que des supporters ont tenté d'en forcer l'accès.

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (75'000 places). Véritable bijou architectural, ce stade doté d'un toit rétractable et d'un écran à 360 degrés accueillera deux matches de groupe de l'Espagne et une demi-finale.

AT&T Stadium, Arlington (94'000 places). C'est dans cette enceinte climatisée de 2300 mètres carrés, la plus grande du mondial, que l'Angleterre et la Croatie s'affronteront dès la phase de groupe, dans un remake de la demi-finale du Mondial 2018 remportée par les Croates (2-1 ap). Au total neuf rencontres y seront disputées dont une demi-finale.

Gillette Stadium, Foxborough (65'000 places). Rénovée pour le Mondial, l'enceinte, inaugurée en 2002 et sise au sud de Boston, fut longtemps le terrain de jeu de Tom Brady, plus grand joueur de l'histoire de la NFL, vainqueur avec les New England Patriots de six de ses sept Super Bowls.

SoFi Stadium, Los Angeles (70'000 places). Inauguré en 2020, ce stade au toit translucide sera le théâtre de huit matches du Mondial 2026, avant de recevoir les cérémonies d'ouverture et de fermeture des JO 2028 dans deux ans.

Arrowhead Stadium, Kansas City (73'000 places). Enceinte sportive la plus bruyante du monde selon le Livre Guinness des records, avec un niveau sonore de 142,2 décibels enregistré lors d'une rencontre de NFL entre les Kansas City Chiefs et les New England Patriots en 2014, elle accueillera six rencontres dont un bouillant Argentine-Algérie.

Lumen Field, Seattle (69'000 places). En forme de fer à cheval, ce stade situé sur le port de Seattle depuis son inauguration en 2002, offre sur son côté nord une vue imprenable sur les gratte-ciel de la ville.

Lincoln Financial Field, Philadelphie (69'000 places). Inauguré lors d'un match amical entre Manchester United et le FC Barcelone en 2003, ce stade accueillera le deuxième match de groupe de l'Équipe de France, face à l'Irak.

NRG Stadium, Houston (72'000 places). Premier stade de NFL doté d'un toit rétractable, ce stade inauguré en 2002 accueille régulièrement des rencontres des sélections nationales américaines et mexicaines.

Levi's Stadium, Santa Clara (71'000 places). Lieu du dernier Super Bowl et du spectacle endiablé de Bad Bunny à la mi-temps, l'enceinte californienne, où évoluent habituellement les 49ers, est située à 62 km de la ville de San Francisco. La Suisse y entamera son tournoi le samedi 13 juin face au Qatar, à 21h heure suisse.

Mexique

Stade Azteca, Mexico (83'000 places). Situé à 2240 m d'altitude, théâtre des sacres mondiaux du Brésil de Pelé (1970) et de l'Argentine de Maradona (1986), cet édifice légendaire porté par ses 66 emblématiques colonnes en béton armé va accueillir le match d'ouverture d'un Mondial pour la troisième fois. Ce sera Mexique – Afrique du Sud le 11 juin.

Stade BBVA, Monterrey (53'500 places). Inauguré en 2015, ce stade moderne et à faible consommation énergétique offre à ses spectateurs une vue magnifique sur les reliefs montagneux du Cerro de la Silla.

Stade Akron, Guadalajara (48'000 places). Construite sur un terrain surélevé et avec un toit rappelant celui du Stade de France, cette enceinte n'accueillera, comme celle de Monterrey, que quatre matches.

Canada

BC Place, Vancouver (54'000 places). L'arène hôte de la finale de la Coupe du monde féminine 2015, remportée 5-2 par les Etats-Unis face au Japon, accueillera deux des trois matches de poule du Canada, face au Qatar et à la Suisse.

BMO Field, Toronto (45'000 places). Plus petit des 16 stades du Mondial, le BMO Field ne dispose en temps normal que de 28'000 places. Pour respecter les normes établies par la FIFA, il a fallu ajouter 17'000 places en construisant deux tribunes derrière les buts.