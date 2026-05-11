  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Traître à la nation» Les avoirs du «Maradona asiatique» saisis par l’Iran

ATS

11.5.2026 - 16:59

Les autorités iraniennes ont annoncé lundi la saisie de six propriétés liées à l'ancien international Ali Karimi. Exilé à l'étranger, Karimi critique la République islamique de manière véhémente.

Ali Karimi s’oppose depuis plusieurs années aux autorités iraniennes.
Ali Karimi s’oppose depuis plusieurs années aux autorités iraniennes.
IMAGO/Middle East Images
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

11.05.2026, 16:59

L'ancien joueur du Bayern Munich, parfois surnommé le «Maradona asiatique» pour sa créativité balle au pied, a apporté son soutien, à travers différents messages postés sur les réseaux sociaux, au mouvement de contestation contre les autorités ainsi qu'à l'ex-chah, chassé du pouvoir en 1979 par une révolution qui a abouti à l'avènement de la République islamique.

Ali Karimi est un «traître à la nation, qui a activement soutenu l'ennemi ces dernières années», affirme le site internet Mizan, organe de presse du pouvoir judiciaire. Quatre résidences et deux locaux commerciaux appartenant à l'ex-footballeur de 47 ans «ont été identifiés et saisis sur décision de justice, dans l'intérêt du peuple iranien», selon la même source.

À un mois du coup d'envoi. Une Coupe du monde déjà au centre de polémiques

À un mois du coup d'envoiUne Coupe du monde déjà au centre de polémiques

Ali Karimi, qui a quitté l'Iran en 2022, n'a pas réagi publiquement à cette annonce. En 2022, alors qu'il vivait aux Emirats arabes unis, Karimi avait déjà été poursuivi par la justice iranienne pour avoir «encouragé» les manifestations déclenchées après la mort de Mahsa Amini, arrêtée pour infraction au strict code vestimentaire.

«Traîtres»

Les autorités judiciaires ont bloqué les avoirs d'une liste de personnes qualifiées de «traîtres», après le début de la guerre avec Israël et les Etats-Unis le 28 février.

Les biens de Zahra Ghanbari, capitaine de l'équipe féminine de football, avaient ainsi été saisis après que la joueuse avait déposé une demande d'asile en Australie. Elle a ensuite retiré sa demande et a récupéré ses avoirs. Cinq autres joueuses et un membre de l'encadrement avaient, comme elle, sollicité l'asile à l'occasion de la Coupe d'Asie des nations féminine en Australie. Deux sont finalement restées dans le pays.

«Ma famille me manque». Après sa «trahison», l’équipe féminine d’Iran rentre au pays

«Ma famille me manque»Après sa «trahison», l’équipe féminine d’Iran rentre au pays

L'équipe iranienne masculine doit pour sa part prendre part à la Coupe du monde en juin aux Etats-Unis, un déplacement sous haute surveillance étant donné le contexte de guerre au Moyen-Orient.

Les plus lus

Pourquoi l'hantavirus n'est «pas un nouveau Covid», selon les experts
La plus grande batterie du monde est en construction dans une petite ville suisse
Une Coupe du monde déjà au centre de polémiques
Qui est la personne la plus célèbre de ta région ? Cette carte te le révèle
L'humoriste Michaël Youn et sa famille ont été victimes d'un cambriolage à main armée