Les barrages de qualification de la zone Afrique pour la Coupe du monde 2026 auront lieu mi-novembre à Rabat, au Maroc. La Confédération africaine de football (CAF) l'a confirmé mercredi.

Keystone-SDA ATS

Les demi-finales opposeront le Nigéria au Gabon et le Cameroun, à la République démocratique du Congo le 13 novembre.

Les deux équipes victorieuses s'affronteront en finale le 16 novembre avec à la clé une place pour le tournoi de barrage intercontinental prévu en mars 2026. Deux places pour la Coupe du monde aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique seront à décrocher.

La Bolivie et la Nouvelle-Calédonie ont déjà obtenu leur place dans le tournoi intercontinental. L'Irak et les Emirats arabes unis vont se disputer la place en jeu pour la zone Asie, et Curaçao et le Costa Rica sont les favoris pour s'adjuger les deux places réservées aux Caraïbes et à l'Amérique centrale.