Europa Cup dames Les Bernoises filent en huitièmes après une nouvelle victoire

ATS

16.10.2025 - 20:42

Les Young Boys disputeront les 8es de finale de l'Europa Cup, la deuxième compétition européenne féminine. Les Bernoises ont gagné 1-0 sur la pelouse des championnes de Bosnie, le SFK 2000 Sarajevo, après l'avoir déjà emporté 2-0 lors du match aller à Berne.

Les Young Boys poursuivent leur parcours européen (image d’archives).
Les Young Boys poursuivent leur parcours européen (image d’archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

Keystone-SDA

Jana Kohler a marqué à la 89e, profitant d'une erreur de la gardienne adverse. Le tirage au sort des 8es de finale aura lieu vendredi (13h00) à Nyon au siège de l'UEFA. Les matches se dérouleront les 11/12 novembre (aller) et 19/20 novembre (retour).

