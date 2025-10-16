Les Young Boys disputeront les 8es de finale de l'Europa Cup, la deuxième compétition européenne féminine. Les Bernoises ont gagné 1-0 sur la pelouse des championnes de Bosnie, le SFK 2000 Sarajevo, après l'avoir déjà emporté 2-0 lors du match aller à Berne.

Les Young Boys poursuivent leur parcours européen (image d’archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Jana Kohler a marqué à la 89e, profitant d'une erreur de la gardienne adverse. Le tirage au sort des 8es de finale aura lieu vendredi (13h00) à Nyon au siège de l'UEFA. Les matches se dérouleront les 11/12 novembre (aller) et 19/20 novembre (retour).