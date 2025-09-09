  1. Clients Privés
Qualifs Mondial 2026 Les Bleus souffrent mais s’en sortent contre l’Islande

ATS

9.9.2025 - 22:54

La France a souffert pour battre l'Islande (2-1) mardi au Parc des Princes. Les hommes de Didier Deschamps ont néanmoins assuré l'essentiel et se retrouvent seuls en tête de la poule D des qualifications après deux journées, avec 3 points de plus que leurs adversaires du jour.

Keystone-SDA

09.09.2025, 22:54

09.09.2025, 23:02



Menés au score à la 21e, les Bleus ont renversé la vapeur grâce à Mbappé, auteur du penalty du 1-1 (45e) puis de l'assist sur le 2-1 de Bercola (62e). Réduite à dix après l'expulsion de Tchouameni (68e), la France a cru concéder l'égalisation à la 88e. Mais la réussite de Haraldsson a été annulée par la VAR pour une faute.

Le Portugal a également décroché dans la douleur sa deuxième victoire en deux matches dans la poule F, en battant la Hongrie 3-2 à Budapest grâce à une réussite de João Cancelo tombée à la 86e soit deux minutes après le 2-2. Cristiano Ronaldo a inscrit mardi son 141e but en sélection grâce à un penalty transformé à la 58e.

L'Angleterre poursuit elle aussi son sans faute dans le groupe K. Les «Three Lions» sont allés s'imposer 5-0 en Serbie pour signer leur cinquième succès en cinq sorties. Ils possèdent 7 points d'avance sur l'Albanie, qui a battu la Lettonie 1-0 mardi, et 8 sur les Serbes qui comptent toutefois un match en moins.

Qualifs Mondial 2026. Les Three Lions ne font qu’une bouchée des Serbes

Qualifs Mondial 2026Les Three Lions ne font qu’une bouchée des Serbes

La Norvège s'éclate

A noter aussi l'écrasante victoire de la Norvège, qui a surclassé la Moldavie 11-1 avec un quintuplé d'Erling Haaland. Les Norvégiens sont vraiment bien partis dans le groupe I: ils ont 6 points d'avance sur l'Italie (avec certes un match en plus), et surtout une différence de buts très largement favorable: +21, contre +5 pour la Squadra Azzurra...

