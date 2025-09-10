  1. Clients Privés
Qualifs Mondial 2026 Les Boliviens s’offrent le Brésil et peuvent toujours rêver

ATS

10.9.2025 - 07:18

Le rêve de disputer la Coupe du monde après une attente de plus de trente ans est toujours possible pour la Bolivie. Son succès face au Brésil lui offre, en effet, une place de barragiste.

Miguelito: il n'a pas tremblé pour transformer le penalty qui envoie la Bolivie en barrage.
Miguelito: il n'a pas tremblé pour transformer le penalty qui envoie la Bolivie en barrage.
KEYSTONE
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

10.09.2025, 07:18

10.09.2025, 07:27

A El Alto dans un stade situé à plus de... 4000 m d'altitude, les Boliviens se sont imposés 1-0 grâce à une réussite de Miguelito lors de la 18e et dernière journée des éliminatoires de la zone AMSUD. Le joueur de l'América MIneiro a marqué sur penalty dans le temps additionnel de la première mi-temps.

La Bolivie prend ainsi la 7e place du classement devant le Vénézuéla, battu 6-3 par la Colombie après avoir pourtant mené à deux reprises au score. La Bolivie disputera les barrages en mars prochain qui réunira six équipes pour deux places à pourvoir. Sa dernière participation à une phase finale de la Coupe du monde remonte à 1994.

Sans Lionel Messi ménagé, l'Argentine s'est inclinée 1-0 en Equateur. Cette défaite ne remet pas en question sa première place dans ces éliminatoires devant l'Equateur justement, la Colombie, l'Uruguay, le Brésil et le Paraguay.

