«Nous avons démontré que rien n'est impossible», a réagi le sélectionneur du Cap-Vert Pedro Leitao Brito après la qualification de l'archipel africain en 16es de finale du Mondial.

Mondial 2026 - Groupe H Les Cap-Verdiens aux anges : «Nous avons démontré que rien n'est impossible»

L'équipe de l'Afrique de l'ouest, novice en Coupe du monde, est sortie invaincue d'un groupe H relevé après avoir accroché l'Arabie saoudite (0-0), son troisième match nul d'affilée après ceux contre l'Espagne (0-0) et l'Uruguay (2-2).

«Nous avons montré que nous sommes un petit pays (red: 500'000 habitants), mais que nous nous battons pour les choses que nous voulons accomplir. Et pour nous, rien n'est impossible», a déclaré l'entraîneur, connu sous le nom de «Bubista», venu en conférence de presse enroulé dans un drapeau du Cap-Vert.

«Nous sommes devenus un exemple, montrant que les petits pays peuvent eux aussi atteindre de grands objectifs, à condition d'avoir de la concentration, de la détermination, et de travailler avec organisation. Nous avons démontré que rien n'est impossible», a-t-il ajouté.

Les «Requins bleus» représentent le Cap-Vert mais «aussi l'Afrique, et au-delà les petits pays du monde entier. C'est notre mission», a ajouté l'ex-défenseur passé par les championnats espagnol, portugais et angolais, et qui a réalisé l'essentiel de sa carrière d'entraîneur au Cap-Vert.

«Fiers» d'affronter l'Argentine

En 16es de finale, son équipe affrontera rien de moins que les champions du monde en titre, à savoir l'Argentine de Lionel Messi, le 3 juillet à Miami. «Nous sommes fiers de pouvoir jouer contre l'Argentine, un pays avec lequel nous avons des liens de longue date», a-t-il dit en référence à la diaspora cap-verdienne.

«Notre volonté, c'est de faire les choses en conservant notre identité, quel que soit l'adversaire», a insisté celui qui dirige la sélection depuis 2020. «Nous jouerons avec du caractère et avec responsabilité, en sachant que l'Argentine compte certains des meilleurs joueurs du monde, plus Messi, qui pour beaucoup est le meilleur de tous les temps».

Dans tous les cas, avoir l'opportunité d'affronter l'Argentine en Coupe du monde est «une source de joie pour notre équipe, pour les joueurs et pour tous les Capverdiens».