  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Qualifs Mondial 2026 Les champions d’Europe déroulent face à la Bulgarie

Melchior Cordonier

14.10.2025

L'Espagne, championne d'Europe en titre, a poursuivi sa route vers la Coupe du Monde 2026 mardi en signant une quatrième victoire en quatre journées de qualification face à la Bulgarie (4-0) à Valladolid, confortant sa première place du groupe E.

L’Espagne domine la Bulgarie et poursuit son sans-faute vers le Mondial 2026.
L’Espagne domine la Bulgarie et poursuit son sans-faute vers le Mondial 2026.
EPA

Agence France-Presse

14.10.2025, 23:02

14.10.2025, 23:03

12 points, 15 buts marqués et 0 encaissé: la Roja, même privée de la moitié de ses titulaires, blessés, a conservé un bilan parfait pour se rapprocher un peu plus de la qualification, pas encore mathématiquement assurée en raison du large succès (4-1) de la Turquie (2e, 9 points) contre la Géorgie (3e, 3 points).

Qualifs Mondial 2026. La Squadra Azzurra enchaîne et garde le cap vers le Mondial !

Qualifs Mondial 2026La Squadra Azzurra enchaîne et garde le cap vers le Mondial !

En l'absence de Rodri, Lamine Yamal, Nico Williams, Dani Carvajal, Fabian Ruiz, Dani Olmo, Ferran Torres et le jeune Dean Huijsen, c'est à nouveau le milieu de terrain d'Arsenal Mikel Merino qui a fait parler son sens du but en signant ses cinquièmes et sixièmes réalisations en quatre rencontres de la tête (35e, 57e).

Le défenseur bulgare Atanas Chernev a creusé l'écart en fin de match en détournant un centre d'Aleix Garcia dans ses propres filets (79e), et l'expérimenté Mikel Oyarzabal a transformé un pénalty obtenu par Merino, encore lui (90e+2).

Qualifs Mondial 2026. Carton plein et billet en poche pour les Three Lions

Qualifs Mondial 2026Carton plein et billet en poche pour les Three Lions

Pedri ovationné

Même avec un onze largement remanié, les hommes de Luis de la Fuente ont une nouvelle fois étouffé leur adversaire avec plus de 80% de possession de balle, égalant la meilleure série de l'histoire de la Roja avec un 29e match consécutif sans défaite en compétition officielle.

Sans le prodige barcelonais Lamine Yamal, c'est son coéquipier Pedri qui a livré un récital technique au milieu de terrain, distillant notamment le ballon du 1-0, remisé par le défenseur franco-espagnol Robin Le Normand pour Merino (35e), avant de quitter la pelouse à la 67e minute sous une superbe ovation du public.

Le chef d'orchestre du Barça avait été le joueur le plus dangereux en début de partie, en servant le jeune buteur de Porto Samu Aghehowa, qui a buté sur le gardien bulgare Svetoslav Vutsov (18e), puis en trouvant la barre d'un subtil piqué dégagé ensuite sur sa ligne par un défenseur adverse (19e).

Il avait également frôlé le poteau droit d'une volée un peu trop écrasée (30e).

La Bulgarie, déjà battue trois à zéro en septembre, n'est pas parvenue à cadrer le moindre tir et reste dernière du groupe E avec quatre revers et 0 point marqué.

Les plus lus

Le Hamas refait surface dans les rues de Gaza
Au sommet sur Gaza, le grand show de Trump surprend
Trump prévient : «S'ils ne se désarment pas eux-mêmes, nous les désarmerons»
Le monde de la soul en deuil : D’Angelo est mort à 51 ans
La Squadra Azzurra enchaîne et garde le cap vers le Mondial !
Zelensky déchoit de leur nationalité le maire d’Odessa et un célèbre danseur de ballet