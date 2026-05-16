Manchester City a remporté son deuxième titre de l'année en battant Chelsea 1-0 en finale de la Coupe d'Angleterre samedi à Wembley. C'est le 20e trophée de l'ère Pep Guardiola.

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

L'entraîneur espagnol et son armada, déjà sacrés en mars en Coupe de la Ligue aux dépens d'Arsenal, privent au passage Chelsea du billet qualificatif pour la Ligue Europa alloué au vainqueur de la «Cup».

Les Blues risquent ainsi de ne pas jouer de compétition européenne la saison prochaine puisque leur actuelle neuvième place en Premier League, à deux journées de la fin, ne leur permet pas.

L'unique but de la rencontre est venu d'un centre d'Erling Haaland dévié en pivot, et derrière sa jambe d'appui, par le pied droit d'Antoine Semenyo (1-0), l'ailier que City a recruté cet hiver en provenance de Bournemouth.

La disette des Blues

Manchester City remet la main sur la Coupe d'Angleterre trois ans après sa dernière victoire dans la compétition, et après deux échecs successifs en finale des éditions 2024 (Manchester United) et 2025 (Crystal Palace).

Il s'agit du 20e titre gagné par l'entraîneur Pep Guardiola avec Manchester City, le deuxième de la saison après la Coupe de la Ligue gagnée face à Arsenal en mars.

La disette nationale de Chelsea se prolonge avec cette quatrième finale de «Cup» perdue, après 2020, 2021 et 2022. Le dernier titre des Londoniens en Angleterre remonte à 2018, dans cette même compétition.