CAN 2025 Les clubs pourront libérer leurs joueurs une semaine plus tard

ATS

3.12.2025 - 15:10

Les clubs auront une semaine de plus, soit jusqu'au 15 décembre, avant de devoir libérer les joueurs participant à la Coupe d'Afrique des nations. Celle-ci aura lieu du 21 décembre au 18 janvier au Maroc.

Les clubs disposeront d’une semaine supplémentaire pour libérer leurs joueurs pour la CAN.
Les clubs disposeront d'une semaine supplémentaire pour libérer leurs joueurs pour la CAN.
AP
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

03.12.2025, 15:10

«Reprenant l'approche adoptée pour la Coupe du monde 2022, la période de mise à disposition sera réduite de sept jours et débutera le lundi 15 décembre 2025», indique-t-elle dans un communiqué.

Le Bureau du Conseil de l'instance mondiale a pris cette décision après avoir mené des «consultations fructueuses» afin de «réduire les répercussions» pour les clubs et les sélections.

«Il a également été décidé d'encourager les associations membres participant à la CAN 2025 et aux clubs libérant des joueurs (...) à engager des discussions bilatérales de bonne foi afin de trouver des solutions individuelles appropriées», ajoute la fifa.

Si un litige persistait à la suite de ces discussions, la Fifa indique qu'elle «effectuera une médiation entre les deux parties et appliquera des directives tenant compte des circonstances de chaque cas».

Elle cite comme facteur de règlement de ces litiges «le calendrier des matches des compétitions concernées, l'état d'avancement de ces compétitions, l'implication passée et prévue des joueurs dans les matches en question ainsi que tout autre facteur pertinent».

Plusieurs sélectionneurs africains ont dénoncé cette mise à disposition plus tardive des joueurs, estimant que cela nuisait à la bonne préparation de leur groupe.

En revanche, la Ligue 1 et les autres championnats vont bénéficier de ce report, par exemple Marseille qui a sous contrat des joueurs comme le Marocain Nayef Aguerd et le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang.

