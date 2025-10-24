  1. Clients Privés
Coupe de Suisse Les débordements d’Aarau – YB ne restent pas sans suite

ATS

24.10.2025 - 19:24

Les incidents survenus lors du match de Coupe de Suisse du 20 septembre entre Aarau et Young Boys (1-0) ne resteront pas impunis. Le club bernois a écopé d'une amende de 11'800 francs, alors qu'Aarau devra s'acquitter d'une amende de 1500 francs.

KEYSTONE

La Commission de Contrôle et de Discipline de l'Association suisse de football (ASF) a motivé ses décisions par le comportement des supporters des deux clubs à l'intérieur du stade du Brügglifeld. Elle a en outre sanctionné YB d'une fermeture du virage est du stade du Wankdorf avec sursis pendant deux ans. En cas de non-respect ou de récidive de gravité comparable, le secteur concerné sera fermé lors du premier match à domicile de YB en Coupe de Suisse après l'infraction.

