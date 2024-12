Les demi-finales et la finale de la Ligue des nations 2024/25 auront lieu chez le vainqueur du quart de finale opposant en mars l'Italie à l'Allemagne. L'UEFA l'a annoncé lors de son comité exécutif.

Le successeur de l’Espagne en Ligue des nations sera désigné en Italie ou en Allemagne. KEYSTONE

AFP ATS

«Le comité exécutif de l'UEFA a nommé le vainqueur du quart de finale entre l'Italie et l'Allemagne, comme l'hôte provisoire des demi-finales et de la finale du tournoi du 4 au 8 juin 2025», a indiqué l'instance européenne dans un communiqué.

«Les deux stades de Turin, celui de la Juventus et celui du Torino, et ceux de Munich et Stuttgart ont été sélectionnés pour accueillir ces matches», ajoute le texte. L'Italie et l'Allemagne s'affrontent le 20 mars à Milan en quart de finale aller et trois jours plus tard à Dortmund pour le match retour.