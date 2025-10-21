  1. Clients Privés
Football féminin Les Etats-Unis veulent organiser le Mondial avec trois autres pays en 2031

Comme prévu, les Etats-Unis veulent organiser la Coupe du monde de football féminin 2031 avec des partenaires. Ils ont annoncé lundi une collaboration avec le Mexique, le Costa Rica et la Jamaïque.

Les Etats-Unis avaient remporté la Coupe du monde en 2015.
Les Etats-Unis avaient remporté la Coupe du monde en 2015.
Pour la Coupe du monde masculine de l'été prochain, la fédération américaine a déjà des co-hôtes avec le Canada et le Mexique. Faute de concurrence, la candidature pour 2031 est quasiment assurée d'être retenue. En avril, le président de la FIFA Gianni Infantino avait déjà pratiquement annoncé les hôtes des Coupes du monde 2031 et 2035 dans son discours de bienvenue au congrès de l'UEFA à Belgrade.

Pour 2035, il n'y a également qu'une seule candidature valable – celle du Royaume-Uni, qu'Infantino a décrit par le terme anglais de «Home Nations» du football, c'est-à-dire l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord. Une décision officielle sur les pays hôtes devrait être prise lors du Congrès de la FIFA de 2026 à Vancouver. 2027 sera l'année de la Coupe du monde féminine au Brésil.

