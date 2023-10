«Les fans du PSG n’aimeraient pas que je leur présente le Ballon d'Or»

Le huitième Ballon d'Or de Lionel Messi est «bien plus spécial» que les sept précédents parce qu'il suit le sacre de l'Argentine en Coupe du monde il y a moins d'un an au Qatar, a savouré l'ancien joueur du Paris SG désormais à l'Inter Miami après la cérémonie lundi soir à Paris. Interview*.

Lionel Messi a remporté son 8e Ballon d’Or lundi soir à Paris. Keystone

Ce huitième Ballon d'Or est-il spécial par rapport aux autres ?

«Évidemment, oui, celui d'avant aussi car il est venu après ce que nous avions réalisé avec la sélection argentine en Copa America. Mais celui-ci est bien plus spécial parce qu'il vient après avoir gagné la Coupe du monde, le titre le plus désiré pour quiconque. C'est un rêve devenu réalité pour moi, pour mes coéquipiers, pour tout un pays. Etre à nouveau champion du monde, avec ce que cela signifie et surtout avec ce que cela signifie pour les Argentins, c'est spécial de ce point de vue-là.»

Pensez-vous gagner à nouveau ce Ballon d'Or, et jouer jusqu'à la Coupe du monde 2026 ?

«Je ne pense pas à l'avenir à long terme, je vais profiter au jour le jour de ce qui arrive, mais maintenant nous avons une Copa America aux Etats-Unis (ndlr : en 2024), où je joue désormais, et nous sommes champions en titre (avec l'Argentine), donc j'ai hâte d'arriver à cette Copa America, d'y aller petit à petit et de voir comment je me sens jour après jour.»

Est-ce particulier de revenir à Paris, où vous avez joué deux saisons ? Et souhaiteriez-vous fêter ce Ballon d'Or sur la pelouse du Parc des Princes ?

«C'est toujours spécial de venir ici, de venir à ce prix. J'ai vécu deux ans ici, j'y ai laissé de bons amis et de bons souvenirs. Je suis heureux de cette nouvelle récompense, cette nouvelle reconnaissance. (...) Je ne suis pas sûr que les supporters du PSG aimeraient que je présente le Ballon d'Or au Parc (sourire).»

*Propos recueillis en zone mixte et en conférence de presse