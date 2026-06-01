Le ministre français de l'Intérieur Laurent Nuñez a annoncé lundi qu'il y avait eu samedi et dimanche en France à l'occasion du sacre du PSG en Ligue des champions «plus de 890 interpellations, en hausse de plus de 45%» par rapport à 2025.

Plus de 890 interpellations en France après le sacre du PSG. AP Photo/Thomas Padilla

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

Il a ajouté que «178» policiers et gendarmes avaient été blessés au cours de ces deux jours. Le président Emmanuel Macron avait jugé dimanche «inqualifiables» les violences «à Paris et dans d'autres villes» ayant suivi samedi soir la victoire du PSG en finale de Ligue des champions à Budapest.

«Ça, c'est pas le foot, ça c'est pas le sport, c'est pas ce qu'on aime. Donc merci à nos policiers, à nos gendarmes. On sera intraitable avec ceux qui ont été attrapés. On ne veut plus voir ça. Fini. On en a ras-le- bol», avait déclaré le chef de l'Etat, en évoquant des «scènes de violence inacceptables».

En 2025, après la première victoire du club parisien en Ligue des champions, 592 personnes avaient été arrêtées, dont 491 à Paris.