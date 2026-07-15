Un club centenaire et sextuple champion de France rétrogradé en 6e division: la DNCG, le gendarme financier du football français, a confirmé mercredi en appel l'exclusion des compétitions nationales des Girondins de Bordeaux, qui voient s'approcher le risque d'une liquidation judiciaire.

Terrible nouvelle pour les supporters des Girondins de Bordeaux (archives).

Football Les Girondins de Bordeaux rétrogradés en... 6e division française !

Depuis son dernier titre de champion de France en 2009, le club de Bordeaux a connu une descente aux enfers financière et sportive, qui s'est accélérée depuis son rachat en 2021 par l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois Gerard Lopez, évincé quelques mois plus tôt de Lille pour raisons financières.

Les Girondins sont descendus en L2 (2e division) la saison suivante puis ont été rétrogradés de deux échelons en 2024, se plaçant pendant un an sous la protection du tribunal de commerce, jusqu'à l'adoption d'un plan de continuation en juin 2025.

Celui-ci prévoyait une importante réduction de leur dette, d'environ 100 millions d'euros à 26 millions d'euros. Ils ont dû abandonner au passage leur statut professionnel et leur très réputé centre de formation.

Mais leur situation financière reste alarmante.

Liquidation possible

La DNCG attend toujours la dizaine de millions d'euros nécessaires pour boucler l'exercice 2025-2026 et pour financer celui de 2026-2027, que Gerard Lopez s'était engagé à apporter lors d'un premier passage devant l'instance le 9 juin.

Le 30 juin, après la décision de première instance, la direction du club avait motivé son appel en indiquant compter sur l'apport de 10 millions d'euros par le fonds britannique Sparta Capital, mais ce dernier a mis fin aux discussions pour racheter le club en début de semaine, selon les journaux Sud Ouest et L'Equipe.

La radio ICI Gironde affirme pour sa part que ce fonds d'investissements fondé en 2021 par le Français Franck Tuil, présent avec Lopez le 30 juin devant la DNCG, mais absent mercredi, «est toujours sur les rangs».

Le club au scapulaire, où ont brillé Jean Tigana, Zinedine Zidane ou encore Bixente Lizarazu, peut encore faire une demande de conciliation auprès du Comité national olympique (CNOSF), comme il l'avait fait en 2022 et 2024.

La première fois, il avait obtenu in extremis son maintien en L2. La seconde, en revanche, sa rétrogradation de L2 à N2 (4e échelon) a été confirmée. Il n'a jamais réussi à remonter depuis.

Exclu des compétitions nationales, le club redémarrera en Régional 1 (6e échelon) «si le comité directeur souverain le décide», a confirmé le président de la Ligue de Nouvelle-Aquitaine, l'ancien défenseur des Girondins François Grenet.

Selon une source proche du club, le directeur général Arnaud Saint-André s'est par ailleurs rendu mercredi après-midi au tribunal de commerce.

Faute des millions d'euros manquants pour boucler les exercices 2025-2026 et 2026-2027, une procédure de liquidation judiciaire pourrait en effet être entamée, scellant la fin d'une histoire plus que centenaire.