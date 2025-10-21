  1. Clients Privés
«Son nom signifie tellement» Accord de commercialisation avec les héritiers de Diego Maradona

ATS

21.10.2025 - 15:35

Les cinq héritiers de la légende Diego Maradona ont signé un partenariat exclusif avec Electa Global. Le groupe suédois pourra commercialiser des produits sous la marque du joueur, a-t-il annoncé mardi.

Electa Global pourra commercialiser des produits sous la marque de Diego Maradona.
Electa Global pourra commercialiser des produits sous la marque de Diego Maradona.
KEYSTONE
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

21.10.2025, 15:35

Le propriétaire de la société Electa Global, l'homme d'affaires suédo-iranien Ash Pournouri, a indiqué avoir obtenu un accord à long terme comprenant notamment la conception du produit, la fabrication et le marketing «en étroite coordination avec la famille».

Le légendaire numéro 10 argentin était décédé le 25 novembre 2020 à l'âge de 60 ans. Contrairement à des stars comme Cristiano Ronaldo ou Kylian Mbappé, l'Argentin n'avait guère utilisé sa notoriété à des fins de marketing de son vivant. Même sa famille y a renoncé dans un premier temps après sa mort, a expliqué Pournouri. Il a fallu «un certain temps pour gagner leur confiance».

«Objectif purement dilatoire». Procès sur la mort de Maradona : récusation de juges rejetée

«Objectif purement dilatoire»Procès sur la mort de Maradona : récusation de juges rejetée

«Le nom de notre père signifie tellement pour des millions de personnes dans le monde entier», ont déclaré les héritiers, ajoutant qu'il ne s'agissait «pas seulement de produits, mais de préserver Diego – sa passion, son énergie et son amour pour les gens». Selon les informations de l'entreprise, des vêtements, des chaussures et des accessoires seront d'abord créés pour le marché européen.

