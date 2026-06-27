«L'Iran est toujours debout.» La sélection iranienne engagée dans la Coupe du monde a laissé une nouvelle lettre dans le vestiaire à l'issue de son match contre l'Egypte (1-1) samedi, exprimant notamment sa fierté et remerciant ses supporters.

«L'Iran est toujours debout» Les Iraniens laissent une nouvelle lettre dans le vestiaire

«Nous venons d'Iran, une terre qui a depuis des milliers d'années placé l'honneur au-dessus de la victoire», commence cette lettre rédigée en anglais et diffusée par la télévision publique iranienne.

La Team Melli y remercie notamment Seattle, la ville où s'est déroulée la rencontre face à l'Egypte, «pour son hospitalité». Les joueurs avaient pareillement remercié la ville de Los Angeles dans une note similaire laissée dans le vestiaire après leur match contre la Belgique (0-0).

Troisième de son groupe, l'Iran doit encore patienter pour savoir si elle fera partie des meilleurs 3e qualifiés pour les 16e de finale.

«Pour nous, le football n'est pas seulement une compétition de résultats, mais un test de caractère», peut-on également lire dans ce message.

L'équipe remercie notamment «tous les Iraniens qui ont donné leurs coeurs, leurs voix et leur être tout entier à l'Iran», avant de conclure: «L'Iran est toujours debout.»

Mais cette lettre contient également quelques annotations liées au conflit qui oppose l'Iran aux Etats-Unis et Israël depuis février.

Les auteurs du message ont par exemple écrit en rouge à côté du texte +#168+ et +#Minab+, une localité iranienne où une école a été bombardée le 28 février, tuant 155 personnes dont 120 enfants selon les autorités iraniennes qui ont pointé du doigt les Etats-Unis. Mais un bilan de 168 enfants tués dans cette frappe a été repris par les médias iraniens.

Selon le New York Times, le missile a été tiré par l'armée américaine après une erreur de ciblage. Une enquête a été ouverte par l'armée américaine.

Certains noms de pays ont également été annotés en rouge sur cette lettre, comme l'Ouzbékistan, la Croatie, le Nigeria ou encore le Ghana, avec tout en bas inscrit aussi en rouge: +#hero+.