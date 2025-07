Kylian Mbappé «a de très bons amis» au Paris Saint-Germain qui pourtant «ne va pas lui faire de cadeau», a déclaré Warren Zaïre-Emery mardi, à la veille de la demi-finale du Mondial des clubs contre le Real Madrid (21h00 heure suisse) au MetLife près de New York.

Kylian Mbappé retrouve ses anciens coéquipiers du PSG ce mercredi soir. KEYSTONE

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

«C'est un très bon ami, on en avait discuté en équipe de France. Il a de très bons amis ici, mais demain les gens ne vont pas lui faire de cadeau et chacun va défendre ses couleurs», a prévenu Zaïre-Emery après l'entraînement à l'université de Rutgers, à Piscataway (New Jersey).

De son côté, Fabian Ruiz a confié: «Nous connaissons la très grande qualité de Kylian, nous savons à quel point il est important pour le Real Madrid. Il nous a énormément apporté. Ce fut un plaisir de pouvoir jouer avec lui et je lui souhaiterai toujours le meilleur, sauf demain où nous jouerons contre lui».

Le Real Madrid est-il meilleur avec ou sans Mbappé ? «C'est une question difficile, Mbappé est l'un des meilleurs joueurs actuellement, avec Mbappé c'est une équipe plus dangereuse», a répondu pour sa part Khvicha Kvaratskhelia. Mais «nous lutterons, peu importe qui sera en face», a ajouté l'attaquant du PSG.

«Il n'y a pas de favori»

«Nous savons que ce sera un grand match, très difficile, nous venons avec beaucoup d'envie, avec beaucoup d'ambition de faire un grand match et de pouvoir être dans cette finale», a dit Fabian Ruiz. «C'est une grande équipe, ils ont d'excellents joueurs et nous connaissons la qualité qu'ils ont tous», a souligné l'Espagnol.

«Il n'y a pas de favori. Nous savons que le Real Madrid est une grande équipe. Nous savons que nous sommes également une grande équipe, que nous venons en faisant bien les choses. Je crois que le match sera très disputé», a-t-il insisté.