Les Pays-Bas sont devenus champions d'Europe M19 pour la première fois. Les «Oranje» ont battu le recordman des victoires, l'Espagne, 1-0 à Bucarest.

🏆🧡 ORANJE ONDER 19 IS EUROPEES KAMPIOEN ‼️ pic.twitter.com/37PgzYJ4sL — ESPN NL (@ESPNnl) June 26, 2025

Keystone-SDA ATS

Un but contre son camp du gardien espagnol Raul Jimenez, qui a dévié un centre dans son propre but à la 63e minute, fut le seul but du match.

La Suisse n'a pas réussi à se qualifier pour la phase finale en Roumanie.