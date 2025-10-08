  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Qualifs Mondial 2026 Les Pharaons valident leur qualification et décrochent leur billet

ATS

8.10.2025 - 20:33

L'Egypte s'est qualifiée mercredi pour la Coupe du Monde 2026 aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada. Les Pharaons ont validé leur ticket en battant Djibouti 3-0 à Casablanca.

Mohamed Salah (ici sous le maillot de Liverpool) emmènera l'Egypte au Mondial 2026.
Mohamed Salah (ici sous le maillot de Liverpool) emmènera l'Egypte au Mondial 2026.
ATS

Keystone-SDA

08.10.2025, 20:33

08.10.2025, 20:38

Les buts de l'Egypte ont été inscrits par Ibrahim Adel (8e) et Mohamed Salah (13e et 84e). L'Egypte, qui s'était largement imposée 6-0 à l'aller, participera ainsi à la quatrième phase finale de son histoire après 1934, 1990 et 2018.

La sélection de l'ancien joueur de Neuchâtel Xamax Hossam Hassan est assurée de terminer en tête du groupe A des qualifications africaines, avec 23 points cumulés en neuf parties. Elle a remporté sept matches, concédant simplement deux nuls.

Les coéquipiers de Mohamed Salah, la star de Liverpool qui a inscrit neuf buts dans ces éliminatoires, devaient s'imposer pour garantir leur qualification, et ce quel que soit le résultat des autres matches de la neuvième et avant-dernière journée.

Les Pharaons rejoignent la Tunisie et le Maroc, déjà qualifiés dans la zone Afrique. Pour la première fois, neuf représentants africains participeront au Mondial en 2026. Il pourrait même y en avoir un dixième après les barrages intercontinentaux.

Les plus lus

Les parents de la petite Maddie «harcelés» par une jeune femme
Scandale à Paris: l'énorme gaffe de Meghan Markle passe mal!
Le DFAE prend une décision qui sème le trouble
Macron «nommera un Premier ministre d'ici 48 heures»
Lecornu a parlé: «J'ai tout essayé, ce soir ma mission est terminée»
Un célèbre journaliste français perd la vie tragiquement à 52 ans