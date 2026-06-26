Naufrage au Mondial
Le Tunisie se fait une place aux côtés des pires cancres de l’histoire
La Tunisie quitte le Mondial 2026 avec un bilan calamiteux.
KEYSTONE
Avec un bilan de trois défaites et une différence de buts de -10 lors du Mondial 2026, la Tunisie s'est fait une place de choix dans le club des nations aux pires bilans au terme d'une phase de groupes. La Corée du Sud version 1954 reste en «tête» avec 0 but marqué pour 16 encaissés, en seulement deux matches. Retour sur les moins bonnes performances :
Corée du Sud (Mondial 1954):
- Hongrie – Corée du Sud 9-0
- Turquie – Corée du Sud 7-0
Bilan: 2 défaites, 0 but marqué, 16 encaissés*
Haïti (Mondial 1974)
- Italie – Haïti 3-1
- Pologne – Haïti 7-0
- Argentine – Haïti 4-1
Bilan: 3 défaites, 2 buts marqués, 14 encaissés
Zaïre/RD Congo (Mondial 1974)
- Ecosse – Zaïre 2-0
- Yougoslavie – Zaïre 9-0
- Brésil – Zaïre 3-0
Bilan: 3 défaites, 0 but marqué, 14 encaissés
Salvador (Mondial 1982)
- Argentine – Salvador 2-0
- Belgique – Salvador 1-0
- Hongrie – Salvador 10-1
Bilan: 3 défaites, 1 but marqué, 13 encaissés
Arabie saoudite (Mondial 2002)
- Irlande – Arabie saoudite 3-0
- Cameroun – Arabie saoudite 1-0
- Allemagne – Arabie saoudite 8-0
Bilan: 3 défaites, 0 but marqué, 12 encaissés
Corée du Nord (Mondial 2010)
- Brésil – Corée du Nord 2-1
- Portugal – Corée du Nord 7-0
- Côte d'Ivoire – Corée du Nord 3-0
Bilan: 3 défaites, 1 but marqué, 12 encaissés
Honduras (Mondial 2014)
- Suisse – Honduras 3-0
- Equateur – Honduras 2-1
- France – Honduras 3-0
Bilan: 3 défaites, 1 but marqué, 8 encaissés
Panama (Mondial 2018)
- Belgique – Panama 3-0
- Angleterre – Panama 6-1
- Tunisie – Panama 2-1
Bilan: 3 défaites, 2 buts marqués, 11 encaissés
Tunisie (Mondial 2026)
- Suède – Tunisie 5-1
- Japon – Tunisie 4-0
- Pays-Bas – Tunisie 3-1
Bilan: 3 défaites, 2 buts marqués, 12 encaissés
*Note: les phases de groupes comptent systématiquement trois matches depuis l'édition 1958 en Suède