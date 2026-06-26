Naufrage au Mondial Le Tunisie se fait une place aux côtés des pires cancres de l’histoire

Avec un bilan de trois défaites et une différence de buts de -10 lors du Mondial 2026, la Tunisie s'est fait une place de choix dans le club des nations aux pires bilans au terme d'une phase de groupes. La Corée du Sud version 1954 reste en «tête» avec 0 but marqué pour 16 encaissés, en seulement deux matches. Retour sur les moins bonnes performances :