La qualification pour les quarts de finale de la Coupe du monde marque une étape importante pour l'équipe de Suisse. Voici une sélection de moments mémorables de la Suisse dans un Mondial.

La réaction de l'ancien gardien international après la qualification de la Suisse en quarts de finale de la Coupe de monde 2026. Le Bâlois pense que la Nati peut continuer à faire rêver tout un peuple !

Pascal Zuberbühler : «Il n'y a plus de barrière pour la Nati» La réaction de l'ancien gardien international après la qualification de la Suisse en quarts de finale de la Coupe de monde 2026. Le Bâlois pense que la Nati peut continuer à faire rêver tout un peuple !

1938 – La victoire contre la Grande Allemagne

Aucun match de Coupe du monde n’a revêtu une importance symbolique comparable dans l’histoire du football suisse. Après le match nul 1-1 lors de la première rencontre contre la Grande Allemagne, le règlement de l’époque impose un match d’appui. L’équipe de l’entraîneur Karl Rappan remporte ce match 4-2 après avoir été menée 0-2. Ce succès, survenu quelques mois après l’annexion de l’Autriche, revêt une importance politique bien au-delà du sport: il devient un symbole de l’esprit de résistance suisse. Le quart de finale contre la Hongrie est ensuite perdu 2-0, mais le triomphe sur la Grande Allemagne reste inoubliable.

1954 – En quart à domicile

La Coupe du monde à domicile offre à la Suisse son plus grand succès sportif jusqu’alors. Après deux victoires contre l’Italie (2-1/4-1), l’équipe atteint les quarts de finale. S'ensuit alors la légendaire «bataille de Lausanne» contre l’Autriche. La Suisse, toujours entraînée par Karl Rappan – mène 3-0, mais finit par s’incliner 7-5 dans ce qui reste à ce jour le match le plus prolifique en buts de l’histoire de la Coupe du monde. Malgré cette élimination amère, cette Coupe du monde à domicile, couronnée par une place en quarts de finale, reste à ce jour l’un des plus grands succès de l’équipe nationale.

1994 – Le coup franc de Bregy marque le retour

Après 28 ans d’absence de la Coupe du monde, la Suisse fait un retour impressionnant sur la grande scène intercontinentale en 1994 aux États-Unis. Lors du premier match de groupe contre le pays hôte, elle prend l'avantage 1-0 grâce au coup franc légendaire de Georges Bregy, mais le match se termine sur un score de 1-1. Ce coup franc magistralement transformé des 25 mètres devient le symbole du retour de la Nati parmi l'élite mondiale. L'équipe de Roy Hodgson passe la phase de poules après une victoire convaincante 4-1 contre la Roumanie et atteint les 8es de finale, où son parcours s'achève sur un échec 3-0 contre l'Espagne. La Coupe du monde 1994 marque néanmoins le début d'une nouvelle ère.

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2010 – L’exploit face au futur champion du monde

Le 16 juin 2010, en Afrique du Sud, la Suisse signe l’une des plus grandes surprises de l’histoire de la Coupe du monde. À Durban, Gelson Fernandes marque le seul but de la rencontre contre l’Espagne. Le futur champion du monde perd ainsi son match d’ouverture, avant de remporter ses six rencontres suivantes pour décrocher le titre. Mais malgré cet exploit face à la Roja, l'équipe de l'entraîneur Ottmar Hitzfeld est éliminée de manière malheureuse dès la phase de poules.

2026 – La rédemption aux tirs au but

Douze ans après l'amère élimination en 8es de finale contre l'Argentine (1-0 après prolongation) et après les défaites non moins douloureuses contre la Suède (2018/1-0) et le Portugal (2022/6-1) lors des phases finales suivantes, la Suisse parvient enfin à briser ce plafond de verre. Face à la Colombie, le match se décide aux tirs au but après 120 minutes sans but. Gregor Kobel devient le héros du match grâce à son arrêt face à Cucho Hernandez, tandis que Ruben Vargas transforme le penalty décisif (4-3). Menée par l’entraîneur Murat Yakin et le capitaine Granit Xhaka, la Suisse se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe du monde pour la première fois depuis 1954, et pour la première fois dans l’ère moderne.