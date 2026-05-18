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Mondial 2026 Les premiers noms de la sélection suisse dévoilés !

ATS

18.5.2026 - 10:19

Le voile se lève progressivement sur la sélection suisse pour la Coupe du monde.

Le Genevois Johan Manzambi ira bien aux Etats-Unis.
Le Genevois Johan Manzambi ira bien aux Etats-Unis.
KEYSTONE

Keystone-SDA

18.05.2026, 10:19

18.05.2026, 10:40

Le gardien Gregor Kobel (Dortmund), le défenseur Ricardo Rodriguez (Betis Séville) et le milieu de terrain Johan Manzambi de Fribourg en Bundesliga – qui s'annonce comme l'un des rares Romands de l'équipe – sont les trois premiers noms confirmés de l'équipe nationale retenue pour le grand rendez-vous qui aura lieu dès le 11 juin aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada.

Ils sont apparus sur les réseaux sociaux dans le cadre de l'opération «Find the squad» de l'ASF qui invite les fans à trouver les noms des heureux élus dans une sorte de jeu de piste imagé. La divulgation du cadre se fait de façon étalée lundi et mardi, avant la conférence de presse du sélectionneur Murat Yakin mercredi à Zurich.

«Find the squad». La Suisse dévoilera sa liste du Mondial avec un concept original

«Find the squad»La Suisse dévoilera sa liste du Mondial avec un concept original

Selon les indiscrétions rendues publiques par «Blick» ce week-end, il faut s'attendre à des surprises, notamment l'absence des joueurs des Young Boys Alvyn Sanches et Joël Monteiro, auxquels Yakin aurait préféré Christian Fassnacht (YB) et Cédric Itten (Fortuna Düsseldorf, 2e Bundesliga).

Le Genevois de Burnley (Premier League) Zeki Amdouni ferait aussi partie du cadre, sous réserve de confirmation. Le Valaisan Vincent Sierro (Al-Shahab, Arabie Saoudite) en revanche ne serait pas du voyage.

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