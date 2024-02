Le football est sur le point de subir une réforme radicale en matière de sanction des joueurs. Comme le rapporte le journal britannique «The Telegraph», les membres des règles de l'International Football Association Board (IFAB) ont approuvé l'introduction d'un carton bleu.

Un carton bleu pourrait faire son apparition en football. dpa

Il s'agit d'infliger une pénalité de temps de dix minutes aux joueurs qui, par exemple, ont empêché une occasion de but manifeste en commettant une faute ou en agressant verbalement les officiels.

Comme l'écrit «The Telegraph» en se référant à l'Ifab, deux cartons bleus devraient conduire à un rouge, tout comme un bleu et un jaune. Les premiers tests pourraient être effectués à partir de l'été, mais pas dans les ligues supérieures. La Fédération anglaise de football envisage de mettre à disposition la FA Cup et la Coupe d'Angleterre féminine afin d’expérimenter ces nouvelles règles. Si le carton bleu devait être introduit, ce serait le premier nouveau carton depuis l'introduction du jaune et du rouge lors de la Coupe du monde 1970.

La FIFA dément

En handball, un carton bleu existe depuis 2016. Celui-ci est montré pour que toutes les personnes concernées sachent immédiatement, après un carton rouge, si un rapport supplémentaire suivra, ce qui entraînera alors une décision de la commission disciplinaire.

La FIFA fait savoir que les rapports sur le carton bleu sont «faux et prématurés». «De telles expériences, si elles sont mises en œuvre, devraient se limiter à des tests à des niveaux inférieurs», souligne la Fédération internationale de football.

L'assemblée générale annuelle de l'IFAB aura lieu le 2 mars. Le suspense reste donc entier.