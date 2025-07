Les retrouvailles cauchemardesques de Kylian Mbappé avec le PSG

Les retrouvailles de Kylian Mbappé avec le PSG ont viré au cauchemar, mercredi au Mondial des clubs, le capitaine de l'équipe de France ayant été humilié comme l'ensemble du Real Madrid par l'impressionnant collectif parisien (4-0), avec un Ousmane Dembélé en mode Ballon d'Or.

Kylian Mbappé n'a rien pu faire face à la domination parisienne mercredi. KEYSTONE

Agence France-Presse Clara Francey

La superstar des Bleus était particulièrement attendue pour sa première confrontation avec Paris depuis son départ fracassant de la capitale à l'été 2024. C'est peu dire que le rendez-vous a été manqué pour le N.9 madrilène, jamais dans le coup et emporté, comme le reste de ses coéquipiers, par les vagues parisiennes.

Lui qui voulait s'offrir un trophée majeur au terme d'une première saison madrilène frustrante malgré des statistiques personnelles affolantes (44 buts) finit cet exercice sur un affront compliqué à avaler.

Après avoir raté l'intégralité du premier tour pour cause de gastro-entérite et être entré en jeu en fin de rencontre lors des deux dernières sorties des Merengue, Mbappé était peut-être un peu juste physiquement à l'heure de fêter sa première titularisation dans cette compétition. Mais au-delà d'un possible déficit athlétique, l'attaquant est surtout apparu impuissant, tous ses assauts étant annihilés et aussitôt tués dans l'œuf par les joueurs de Luis Enrique.

Le Bondynois était pourtant ultramotivé à l'idée de recroiser un club dont il est le meilleur buteur de l'histoire et à qui il réclame tout de même devant la justice française pas moins de 55 millions d'euros de primes et de salaires impayés. Sa façon de haranguer dès la deuxième minute le public du MetLife Stadium, totalement acquis à la cause des Madrilènes, était une bonne indication de l'envie du Français, remis en selle par un but de toute beauté, une bicyclette, inscrit en quart de finale contre le Borussia Dortmund (3-2). Mais il en fallait beaucoup plus pour déstabiliser la machine parisienne.

Dembélé encore précieux

Mbappé est allé de frustration en frustration au fil de la partie, à l'image de ses frappes ratées (5e, 23e, 53e) ou de ce ballon chipé dans la surface du PSG par Joao Neves (38e).

Mbappé comptait sur cette Coupe du monde des clubs pour troubler l'esprit des votants pour le Ballon d'Or et se relancer dans la course à cette récompense individuelle suprême qui fait fantasmer tous les footballeurs de la planète. Mais il doit sacrément déchanter.

Tout le contraire de Dembélé, qui a conforté son statut de favori avec une nouvelle prestation pleine, agrémentée d'un but (9e), son 35e de la saison. Le champion du monde 2018 avait déjà trouvé l'ouverture face au Bayern Munich au tour précédent (2-0) après avoir lui aussi été sur la touche au cours des trois premiers matches du Mondial en raison d'une blessure à une cuisse.

Mais au-delà de son but, Dembélé a encore une fois été précieux par son sens du collectif et son pressing constant. C'est en harcelant Raul Asencio et Thibaut Courtois qu'il a permis à Fabian Ruiz d'ouvrir le score (6e) avant d'aller gratter la balle dans les pieds d'Antonio Rudiger, en position de dernier défenseur, pour aller tromper tranquillement le gardien du Real.

«S'il ne gagne pas le Ballon d'Or, il y a un problème. Il a tout fait», avait déclaré vendredi le président du PSG Nasser Al-Khelaifi.

Luis Enrique a été tout aussi explicite mercredi. «Pour moi, sur le Ballon d'Or, il doit y avoir des conditions sine qua non, non seulement des buts et passes décisives mais aussi de faire gagner à l'équipe des trophées. Le joueur qui a fait tout ça c'est Dembélé, avec beaucoup d'écart sur les autres joueurs», a lâché l'entraîneur des champions d'Europe.

Nul doute que «Dembouz» a encore marqué des points précieux en vue de la cérémonie prévue le 22 septembre à Paris. Les espoirs de Mbappé sont en revanche bel et bien enterrés.