Un an après avoir remporté la Supercoupe d'Italie avec un entraîneur à peine nommé, l'AC Milan remet en jeu son titre dès jeudi à Ryad avec cette fois beaucoup plus de certitudes et d'attentes.

Massimiliano Allegri et ses hommes vont devoir défendre leur titre. EPA

Keystone-SDA ATS

Les scènes de joie dans les vestiaires des Rossoneri avaient marqué les esprits: cigare au lèvres, Sergio Conceiçao, tout sourire après avoir offert au Milan son premier trophée depuis 2022 en renversant l'Inter (3-2), avait même esquissé quelques pas de danse. Le technicien portugais, nommé en remplacement de son compatriote Paulo Fonseca, a vite déchanté et après une piteuse 8e place en championnat et une défaite en finale de la Coupe d'Italie, il a été prié de faire ses valises.

Face à Naples en demies

Son remplaçant Massimiliano Allegri a transformé le Milan, qui pointe à la 2e place de la Serie A, à un point de l'Inter, après une série de 14 matches consécutifs sans défaite en championnat (neuf victoires, cinq nuls). Le club lombard, avec six joueurs issus de la réserve, dont le fils aîné de Zlatan Ibrahimovic, sera opposé en demi-finale jeudi à Naples.

Le champion en titre est certes 3e à deux longueurs de la tête, mais décimé par les blessures, il est en quête d'un second souffle. Un nouvel élan que pourrait incarner Romelu Lukaku, de retour dans le groupe après sa blessure à une cuisse qui l'a privé de compétition depuis la mi-août.

L'Inter face à Bologne

L'autre demi-finale vendredi oppose Bologne, vainqueur de la Coupe d'Italie, au vice-champion d'Italie 2025 et leader du championnat, l'Inter. Pour sa quatrième édition consécutive en Arabie saoudite, la sixième de son histoire dans cette riche monarchie du Golfe, la Supercoupe d'Italie affole encore les compteurs, à défaut de remplir complétement le Al-Awwal Park de Ryad, avec une dotation record de 23 millions d'euros, dont 11 millions pour son vainqueur.