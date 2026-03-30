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Qualifs Euro M21 Les Rougets d'Alex Frei jouent gros face à l'Estonie

ATS

30.3.2026 - 14:59

La Suisse affronte l'Estonie à Thoune mardi à 20h00 pour son 7e match de qualification pour l'Euro M21 de 2027. L'équipe d'Alex Frei doit éviter le faux-pas face à la lanterne rouge du groupe C.

Attention au faux-pas pour les Rougets d'Alex Frei face à l'Estonie mardi soir.
Attention au faux-pas pour les Rougets d'Alex Frei face à l'Estonie mardi soir.
KEYSTONE

Keystone-SDA

30.03.2026, 14:59

30.03.2026, 15:17

Cette fois encore, la sélection M21, 3e au classement, n'a pas le droit à l'erreur si elle entend se hisser à la 2e place, synonyme de play-off qualificatifs. Pour l'heure, l'Islande ne devance la Suisse qu'à la différence de buts (11 points en six matches). Mais les Nordiques font face lundi à la France, leader du groupe C avec 13 unités. En cas de succès face aux Estoniens, les Suisses sont donc assurés de s'emparer de la 2e place provisoire, quelle que soit la performance des Islandais.

Qualifs Euro M21. Service minimum et délivrance tardive pour la Suisse d'Alex Frei

Qualifs Euro M21Service minimum et délivrance tardive pour la Suisse d'Alex Frei

Petite victoire face aux Iles Féroées

Vainqueur sur la plus petite de marge face à la modeste sélection des Iles Féroé vendredi (1-0), les protégés du nouveau sélectionneur et légende de l'équipe de Suisse Alex Frei doivent monter un meilleur visage face à l'Estonie. Lors du premier affrontement entre les deux équipes lors de cette phase qualificative, la Suisse s'était imposée 2-0 sous l'égide de l'ancien coach Sascha Stauch en septembre dernier. L'équipe a cependant beaucoup changé, avec sept nouveaux joueurs appelés par Frei pour ce rassemblement.

Football. Un nouveau départ pour l'équipe de Suisse M21 avec Alex Frei à la barre

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