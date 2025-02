La Suisse affrontera la France, l'Islande, les Iles Féroé, le Luxembourg et l'Estonie lors des qualifications pour l'Euro 2027 des moins de 21 ans. Le tirage au sort a été effectué jeudi à Nyon.

Unsere Gruppe für die EM-27-Quali

Notre groupe pour les qualifs à l'Euro 27

Il nostro gruppo per le qualificazioni all'Europeo 27 pic.twitter.com/wV7Bwcy6IP — 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) February 6, 2025

Keystone-SDA, jos, ats ATS

Ces qualifications débuteront en mars et se termineront en septembre 2026. Les neuf vainqueurs de groupe et le meilleur deuxième se qualifieront directement, les huit autres deuxièmes de groupe joueront des play-off attribuant quatre autres billets. La phase finale, qui permettra à quatre équipes de se qualifier pour les Jeux olympiques de 2028, aura lieu en Serbie et en Albanie à l'été 2027.

«Il n'y aura probablement pas moyen de faire mieux que la France, c'est le grand favori. Notre objectif doit être de nous accrocher à la deuxième place et de nous qualifier en tant que meilleur deuxième de groupe», a déclaré l'entraîneur de cette équipe de Suisse M21, Sascha Stauch, cité sur le site internet de l'ASF.