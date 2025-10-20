  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Insolite dans le foot belge Le Standard de Liège gagne un match débuté trois jours plus tôt 

ATS

20.10.2025 - 16:54

Les sept dernières minutes du match de championnat de Belgique entre le Standard de Liège et Antwerp ont été jouées lundi à huis clos. La rencontre avait été arrêtée vendredi à la 88e minute de jeu.

,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

20.10.2025, 16:54

20.10.2025, 17:03

Vendredi soir, alors que les Liégeois menaient 1-0, l'arbitre a été touché par un gobelet de bière lancé depuis les tribunes pour la troisième fois au cours de la rencontre. Il a aussitôt arrêté la rencontre et renvoyé les joueurs au vestiaire.

Il restait alors un peu plus de deux minutes à jouer dans le temps réglementaire, plus le temps additionnel. Depuis la saison 2023-24, le règlement stipule que les minutes restant à disputer doivent être jouées à une date ultérieure.

Victoire du Standard de Liège

Le règlement antérieur infligeait une défaite sur un score de forfait au détriment de l'équipe dont les supporters s'étaient rendus coupables de l'incident provoquant l'arrêt du match. Pour l'anecdote, le Standard a conservé son avantage et les trois points de la victoire au terme des quelques minutes jouées lundi.

Quant à l'auteur du jet de gobelet, il a été identifié et risque une interdiction de stade. Le Standard et Antwerp ont annoncé leur intention de le poursuivre au civil afin d'obtenir un remboursement des frais consécutifs à cet incident.

Les plus lus

«C’était brutal» - La propriétaire d’une célèbre cabane de montagne jette l’éponge
Carla Bruni-Sarkozy se demande « comment vont faire les séparés»
Un des coronavirus les plus meurtriers stocké désormais à Spiez
Accident de funiculaire à Lisbonne: le câble n'était pas aux normes
Le test ADN brise les affirmations de la «fausse Maddie»