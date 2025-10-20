Les sept dernières minutes du match de championnat de Belgique entre le Standard de Liège et Antwerp ont été jouées lundi à huis clos. La rencontre avait été arrêtée vendredi à la 88e minute de jeu.

🏁 | Un gobelet est lancé sur l’arbitre, qui décide donc de mettre fin au match. 😮❌ #STAANT



ℹ️ Les minutes restantes se joueront à huis clos. pic.twitter.com/h6t47Rmcw2 — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) October 17, 2025

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

Vendredi soir, alors que les Liégeois menaient 1-0, l'arbitre a été touché par un gobelet de bière lancé depuis les tribunes pour la troisième fois au cours de la rencontre. Il a aussitôt arrêté la rencontre et renvoyé les joueurs au vestiaire.

Il restait alors un peu plus de deux minutes à jouer dans le temps réglementaire, plus le temps additionnel. Depuis la saison 2023-24, le règlement stipule que les minutes restant à disputer doivent être jouées à une date ultérieure.

Victoire du Standard de Liège

Le règlement antérieur infligeait une défaite sur un score de forfait au détriment de l'équipe dont les supporters s'étaient rendus coupables de l'incident provoquant l'arrêt du match. Pour l'anecdote, le Standard a conservé son avantage et les trois points de la victoire au terme des quelques minutes jouées lundi.

😆 | Une célébration spéciale avec les supporters à Sclessin. 🏟️🔍 #STAANT pic.twitter.com/JR3514Jx7t — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) October 20, 2025

Quant à l'auteur du jet de gobelet, il a été identifié et risque une interdiction de stade. Le Standard et Antwerp ont annoncé leur intention de le poursuivre au civil afin d'obtenir un remboursement des frais consécutifs à cet incident.