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Coupe du monde 2026 L’Iran, les impôts... : les six casses-têtes avant un tournoi électrique

par Marcel Hauck

17.3.2026 - 15:37

La Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada se profile à l'horizon. À 86 jours du coup d'envoi, les sources d'inquiétudes sont multiples : de la question iranienne aux impôts, en passant par les horaires des matches.

La politique de Donald Trump est l’une des principales sources d'inquiétudes du Mondial 2026.
La politique de Donald Trump est l’une des principales sources d'inquiétudes du Mondial 2026.
KEYSTONE

Keystone-SDA, par Marcel Hauck

17.03.2026, 15:37

17.03.2026, 18:12

L'instabilité géopolitique mondiale sera au coeur l'actualité sportive des mois à venir. Même le Mondial, qui ne débutera que dans un peu moins de trois mois et se déroulera loin de la guerre au Moyen-Orient, est affecté par la situation. Mais d'autres problèmes sont toutefois internes aux trois pays organisateurs. Voici un aperçu:

L’Iran

Sur le plan sportif, la participation de l'Iran, qui est en guerre avec les États-Unis, à la Coupe du monde aura une influence majeure sur le tournoi. Les signaux sont contradictoires. Le président américain Donald Trump a déclaré que l’Iran était «la bienvenue», mais aussi qu’il serait «inapproprié, pour sa propre sécurité, que l'équipe soit présente aux États-Unis».

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Pourtant, les trois matches de l’Iran dans le groupe G contre la Nouvelle-Zélande, la Belgique et l’Égypte sont prévus à Los Angeles et Seattle, et son camp de base est à Tucson, en Arizona. Si l'Iran ne participe pas, la question de son remplacement se posera. Il pourrait s'agir de l'Irak, dernière équipe asiatique à avoir manqué la qualification directe, qui disputera les barrages intercontinentaux dans deux semaines. Ou des Émirats arabes unis, dernière équipe à avoir été éliminée par l'Irak.

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La politique d’immigration

Certaines équipes nationales pourraient devoir jouer sans leurs supporters. Des interdictions d'entrée sur le territoire américain s'appliquent aux ressortissants de divers pays présents à la Coupe du monde, comme l'Iran, Haïti, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Les membres des sélections nationales ne sont pas concernés par ces mesures, contrairement aux autres voyageurs. Par ailleurs, le nombre de touristes voyageant aux États-Unis a considérablement diminué. En 2025, seuls environ 361'000 visiteurs suisses ont visité le pays. Ils étaient encore 474'550 en 2019.

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Les violences au Mexique

Le 22 février, des soldats mexicains ont tué le baron de la drogue Nemesio Cervantes (El Mencho). Le cartel de Jalisco a riposté par une vague de violence. Quatre matches de la Coupe du monde sont prévus à Guadalajara, la capitale de l'État de Jalisco, ainsi que des barrages intercontinentaux fin mars. La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a déclaré que 100'000 agents seraient chargés d'assurer la sécurité des visiteurs attendus.

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Les finances

A Foxborough dans la banlieue de Boston, une solution pour couvrir les coûts de sécurité liés au Mondial s'élevant à 7,8 millions de dollars n’a été trouvée que peu avant la date butoir du 17 mars. Les autorités locales ont insisté pour obtenir un versement anticipé de la contribution fédérale afin de délivrer l'autorisation pour l’organisation des six matchs prévus à Foxborough. Robert Kraft, propriétaire de l'équipe de football américain des New England Patriots et du stade, s'est finalement déclaré prêt à avancer les fonds.

Sur d'autres sites également, l'incertitude règne quant au montant et à la date de versement des subventions fédérales, qui sont retardées en raison de la fermeture partielle des administrations concernées. Dans certains endroits, les zones et les activités prévues pour les supporters sans billet ont déjà été réduites.

Des impôts élevés

L'annonce avait choqué l’Association suisse de football (ASF) en décembre. Contrairement aux dernières Coupes du monde – et surtout contrairement au Canada et au Mexique, qui y renoncent –, les primes de la FIFA sont soumises à l’impôt aux États-Unis. Le taux varie selon les États, et c'est justement en Californie, où les Suisses disputeront deux de leurs trois matches de groupe, qu'elle est particulièrement élevée.

L'ASF reçoit 8,1 millions de dollars pour avoir passé les qualifications, respectivement à titre de prime de participation. Mais l’argent n’est versé que si l’on participe effectivement au Mondial et doit donc, dans le cas de la Suisse, être imposé en Californie. Lors des dernières phases finales de la Coupe du monde, l’ASF avait réalisé à chaque fois un bénéfice de 1,5 à 3 millions de francs, qui avait pu être réinvesti dans ses projets. En 2026, l'évènement risque de se transformer en une opération déficitaire si la Suisse est éliminée avant les huitièmes de finale. Mais il y a encore de l’espoir.

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En collaboration avec d’autres fédérations européennes, l'ASF est intervenue auprès de la FIFA, comme l’a confirmé à Keystone-ATS Adrian Arnold, responsable de la communication de l'ASF. Il dénonce en particulier l’inégalité de traitement entre les participants, selon qu’ils doivent payer des impôts ou non et le montant de ceux-ci. Dans l'idéal, une solution devrait être trouvée d'ici le congrès de la FIFA fin avril. Le président Gianni Infantino, grâce à ses relations avec Trump, pourrait éventuellement convaincre les États-Unis de renoncer à ces taxes. Il est toutefois plus probable que les taxes à payer soient réparties de manière égale entre toutes les fédérations, quel que soit le lieu où elles jouent et où elles sont hébergées.

Les matches de nuit

Seuls 36 des 104 matches au total seront disputés entre 12h et 15h, heure locale, en pleine chaleur de midi. Cela signifie davantage de matches de nuit pour les spectateurs européens. Les supporters de l'équipe de Suisse font partie des chanceux, avec leurs trois matchs de groupe programmés à 21 heures, d’autres moins. Mais ces horaires (très) matinaux risquent de plomber les audiences, voire les revenus des diffuseurs.

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