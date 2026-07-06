Le milieu de terrain italien de Newcastle Sandro Tonali s'est engagé lundi avec Tottenham, a annoncé le club londonien sur son site.

Les Spurs poursuivent ainsi un mercato d'été dépensier après une saison très décevante, terminée à la 17e place de Premier League.

Selon la BBC, les Spurs auraient déboursé 100 millions de livres sterling (133,4 millions d'euros) pour s'attacher les services du joueur de 26 ans pour un contrat de trois ans, ce qui deviendrait un record pour le club du nord de Londres.

Le précédent record date d'il y a... quatre jours, et la signature du milieu de terrain portugais Mateus Fernandes en provenance de West Ham contre 99 millions d'euros.

Tottenham, qui a longtemps eu la réputation de dépenser moins que ses rivaux, enregistre avec Tonali (26 ans) sa sixième recrue de l'intersaison, après les arrivées de Fernandes, Jean Paul van Hecke (60 millions), Martin Dubravka, Marco Senesi et Andy Robertson.

En 2024, Sandro Tonali avait été suspendu dix mois par la Fédération italienne (FIGC) pour avoir parié sur des matches de football, dont ceux de l'AC Milan, son club de 2020 à 2023.