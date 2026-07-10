«Tout le monde nous voit déjà éliminés», a déploré jeudi le sélectionneur de la Belgique Rudi Garcia, à la veille d'affronter l'Espagne en quart de finale du Mondial-2026 à Los Angeles.

Espagne - Belgique «Les statistiques sont faites pour être bousculées» : Rudi Garcia croit à l'exploit

«On sait qu'on joue l'une des équipes favorites (du tournoi), on connaît tous les joueurs individuellement. La force de cette équipe est collective depuis une vingtaine d'années. La nouveauté c'est qu'ils sont plus solides qu'avant, ils n'ont pas encaissé de but. Mais les statistiques sont faites pour être bousculées», a déclaré le technicien français de 62 ans en conférence de presse.

«On fera tout pour marquer, on veut exister, on ne veut pas seulement subir, sinon on sera éliminés. On est capables de marquer des buts, on est la deuxième attaque du Mondial (la troisième avec 13 buts, ndlr). Tout le monde nous voit déjà éliminés mais on a des qualités à faire valoir.»

Garcia a expliqué que tous ses joueurs étaient disponibles, sauf Amadou Onana, gravement blessé à un genou en 8es face aux Etats-Unis (4-1), et le cas à part du défenseur Zeno Debast, apte selon le staff médical de la sélection, mais pas pour son club du Sporting Portugal, qui refuse qu'il entre en jeu, écrit la presse belge.

L'ancien coach de Lyon, Lille, Dijon ou encore Marseille a salué la «qualité» des joueurs du banc, capables de renverser un match comme en 16es de finale face au Sénégal (3-2). Garcia a titularisé 18 joueurs différents depuis le début du tournoi, rendant sa formation imprévisible.

«On veut montrer qu'on mérite d'être en quarts et qu'on peut aller plus loin», a-t-il ajouté, alors qu'un succès propulserait les Diables Rouges en demi-finale contre la France, comme en 2018 (défaite 1-0).

L'expérimenté attaquant Romelu Lukaku a lui parlé du quart comme d'une «étape très importante», «je pense que nous avons les compétences et talents nécessaires».

«On devra faire un match exemplaire si on veut aller plus loin», a-t-il prévenu avant de se frotter à la Roja.