🍟 Jürgen Klopp has been spotting dipping his chips into ketchup at the Switzerland vs. Colombia match. Only posting this because 𝗡𝗢𝗧𝗛𝗜𝗡𝗚 is happening in the game. pic.twitter.com/jYDBnLrgnc

Les Suisses on vous donne notre bout du Léman et on renomme la fondue savoyarde "fondue suisse ratée" si vous gagnez ce 1/4, déconnez pas.

Je viens de réaliser qu’après Suisse - Colombie, on va devoir patienter 42 heures avant de revoir un match de Coupe du monde… pic.twitter.com/kLbC2KEvCy

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