Le meilleur des réseaux sociaux
«Les Suisses, on vous donne notre bout du Léman si vous gagnez ce quart»
Comme les joueurs de Murat Yakin, les internautes étaient en folie mardi.
IMAGO
Le président de la Confédération Guy Parmelin n'est pas le seul à s'être saisi de ses réseaux sociaux pour commenter la victoire de l'équipe de Suisse face à la Colombie mardi (0-0, 4-3 tab), synonyme de qualification pour les quarts de finale de la Coupe du monde. Plus que le résultat final, c'est surtout la physionomie de la rencontre, très fermée, qui a inspiré les internautes. À consommer... sans modération.
Sélection non exhaustive de posts devenus viraux
Swiss coach looks like a cocaine dealer from the 70s pic.twitter.com/6qQZ63ZuGE— Joseph 🕊️ (@CaudilloXIV) July 7, 2026
Match Colombie - Suisse pic.twitter.com/b7VwtlXQUi— Intissar Mrd 🇲🇦 (@intissar_mrd) July 7, 2026
Le match Suisse - Colombie pic.twitter.com/kTSMOxHfy4— Betclic 🔞 (@Betclic) July 7, 2026
🍟 Jürgen Klopp has been spotting dipping his chips into ketchup at the Switzerland vs. Colombia match.— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) July 7, 2026
Only posting this because 𝗡𝗢𝗧𝗛𝗜𝗡𝗚 is happening in the game. pic.twitter.com/jYDBnLrgnc
Going from watching Argentina vs Egypt— Troll Football (@TrollFootball) July 7, 2026
to Switzerland vs Colombia like... pic.twitter.com/jxQfNjIlwy
Switzerland vs Colombia pic.twitter.com/Er0zw8uqDP— Troll Football (@TrollFootball) July 7, 2026
how about we send both switzerland and colombia home and bring back cape verde— niran (@TheOfficialFNG) July 7, 2026
“I sentence you to watch extra-time in the match between Switzerland and Colombia” pic.twitter.com/ZJcLDWUCGL— Lea (@Lea_EFC) July 7, 2026
J'ai regardé 120 minutes de Suisse - Colombie pic.twitter.com/zAhn8sE8R6— Juventus Belgique (@juve_belgique) July 7, 2026
Seeing Colombia and Switzerland go to penalties knowing this game has to end soon pic.twitter.com/ra9B6m9dXH— Hater Report (@HaterReport) July 7, 2026
Switzerland qualifying for the Quarter-final pic.twitter.com/15geSSHbEL— Memes vs. Football (@memesvsfootball) July 7, 2026
Les Suisses on vous donne notre bout du Léman et on renomme la fondue savoyarde "fondue suisse ratée" si vous gagnez ce 1/4, déconnez pas.— Fédé 🇫🇷 de la Lose (@FFLose) July 7, 2026
Je viens de réaliser qu’après Suisse - Colombie, on va devoir patienter 42 heures avant de revoir un match de Coupe du monde… pic.twitter.com/kLbC2KEvCy— lélé ❤️💙 (@Julien_27LS) July 7, 2026