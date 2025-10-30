  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Mondial M17 Les Suisses rêvent d'exploit au Qatar

ATS

30.10.2025 - 09:40

L'équipe de Suisse M17 retrouve la phase finale de la Coupe du monde pour la première fois depuis l'inoubliable titre conquis en 2009 au Nigeria. La sélection dirigée par Luigi Pisino rêve de réaliser un nouvel exploit au Qatar (3 au 27 novembre).

La Suisse M17 avait conquis le titre au Nigeria en 2009.
La Suisse M17 avait conquis le titre au Nigeria en 2009.
ats

Keystone-SDA

30.10.2025, 09:40

La victoire de 2009, avec une équipe qui comprenait notamment Granit Xhaka, Ricardo Rodriguez et Haris Seferovic, reste dans toutes les mémoires. La question de savoir si elle peut se répéter est sans doute celle qui est le plus souvent posée au sélectionneur. «C'est important d'avoir un rêve», répond Luigi Pisino. Ses joueurs sont au courant de l'exploit accompli par l'équipe de 2009.

Le Vaudois Pisino, qui s'exprime sans problème dans les trois langues nationales, a retenu trois gardiens et dix-huit joueurs de champ pour la deuxième participation de la Suisse dans cette compétition. Les matches se dérouleront sur huit pelouses concentrées à Al Rayyan dans l'Aspire Zone Komplex, à neuf kilomètres du centre de la capitale Doha. Pour la première fois, le tournoi – que la FIFA veut rendre annuel – regroupe 48 équipes, contre 24 auparavant.

Trois adversaires au profil différent

Pisino souligne que de grandes nations ont manqué leur qualification, comme l'Espagne ou les Pays-Bas. «Il faut être conscient qu'il était difficile de se qualifier pour ce tournoi», dit-il. Placée dans le groupe F, la Suisse affrontera mardi la Côte d'Ivoire. Trois jours plus tard, elle sera aux prises avec la Corée du Sud avant de boucler le tour préliminaire face au Mexique.

Trois adversaires venus de différents continents sont donc proposés aux Helvètes. «Il sera intéressant de jouer contre des équipes qui ont des profils différents», remarque le sélectionneur âgé de 40 ans.

Chaleur et humidité

L'objectif initial est de franchir la phase de groupes. Les deux premiers seront qualifiés pour les 16es de finale, ainsi que les huit meilleurs troisièmes. Selon Luigi Pisino, les quatre équipes du groupe F semblent a priori proches les unes des autres. Prendre un bon départ sera dès lors très important.

Les hautes températures (jusqu'à 35 degrés) et l'humidité vont compliquer les choses. Une bonne acclimatation sera indispensable, tout comme la préparation physique et tactique. «Nous voulons avoir du succès grâce à notre mentalité et un bon esprit d'équipe», martèle le sélectionneur.

Les plus lus

Bain de sang à Rio : ce que l'on sait sur l'opération policière
Trump : «J'ai gagné la guerre contre le canular du changement climatique»
La fantastique série de Belinda Bencic continue
Cinq nouvelles interpellations, selon le Parquet
«Cela n'a jamais été aussi grave»- Stupéfiée, la Jamaïque découvre l’horreur
Une touriste se réveille dans un paradis de vacances et voit l’horreur !