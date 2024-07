Pour les joueuses de l'équipe de Suisse, la prochaine phase de préparation pour l'Euro à domicile commence mardi soir avec le match contre l'Azerbaïdjan à Lausanne. Il s'agit désormais de construire l'équipe.

Pia Sundhage et ses joueuses joueront contre l'Azerbaïdjan mardi soir. IMAGO/Eibner

ATS

Le seul objectif fixé pour ces matches, le retour en Ligue A de la Ligue des Nations, a déjà été atteint lors de l'avant-dernier match vendredi dernier en Turquie. Avant même que l'Azerbaïdjan ne vienne à la Pontaise, la Suisse s'est assuré la première place de son groupe.

Maintenant, la coach Pia Sundhage et ses joueuses doivent préparer au mieux l'Euro de l'année prochaine (du 2 juillet au 27 juillet). Les résultats passent au second plan, même s'ils représentent toujours quelque chose. Contre l'Azerbaïdjan, une victoire est obligatoire avec si possible un maximum de buts et quelques progrès par rapport au match de vendredi.

Ana-Maria Crnogorcevic a donné des indications après le 2-0 en Turquie: «Dans le dernier tiers du match, nous avons besoin de passes plus claires, de plus de vitesse et de changements de rythme. Nous devons aussi nous créer de meilleures occasions. Ce serait bien si nous pouvions mettre cela en pratique mardi.»

