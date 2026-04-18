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Qualifs Mondial 2027 Les Suissesses en Turquie pour enchaîner

ATS

18.4.2026 - 04:01

La Suisse est en Turquie samedi pour son quatrième match des qualifications pour la Coupe du monde. Les joueuses de Rafel Navarro veulent enchaîner après avoir battu les Turques mardi à Zurich (3-1).

Sydney Schertenleib a impressionné mardi contre les Turques.
Sydney Schertenleib a impressionné mardi contre les Turques.
ats

Keystone-SDA

18.04.2026, 04:01

18.04.2026, 08:56

A Sinop (18h00), sur les rives de la mer Noire, les Suissesses visent une quatrième victoire qui leur assurerait pratiquement la première place du groupe B2. Cet objectif annoncé leur permettrait non seulement de retrouver l'élite de la Ligue des nations en plus de leur garantir un tirage au sort un peu plus favorable lors du deuxième tour des éliminatoires pour le Mondial brésilien.

Mardi à l'aller, la Suisse a fait la différence lors de la deuxième période, grâce à un doublé d'Aurélie Csillag. Avec une excellente Sydney Schertenleib à la baguette, les Helvètes ont montré leur supériorité aux Turques. Il s'agit de faire de même samedi pour s'éviter un automne encore plus périlleux.

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