  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Match amical Les Suissesses repartent sur de bonnes bases face au Canada

ATS

24.10.2025 - 21:36

L'équipe de Suisse dames a réussi sa rentrée. Pour son premier match depuis l'Euro, elle a battu le Canada 1-0 à Lucerne. Alayah Pilgrim a inscrit le seul but dès la 12e.

Keystone-SDA

24.10.2025, 21:36

24.10.2025, 23:04

La joueuse de l'AS Rome a exploité un mauvais renvoi adverse après une action initiée par Sydney Schertenleib. L'ouverture du score a récompensé le bon début de rencontre des protégées de Pia Sundhage, très actives.

En seconde période, la Suisse a plutôt subi et peiné à créer le danger. Livia Peng a été sollicitée plusieurs fois et s'est montrée très solide. La chance a aussi donné un sérieux coup de main à la gardienne de Chelsea: Sonis a en effet tiré sur le poteau à la 86e.

L'équipe de Suisse disputera un autre match de préparation dès mardi. Elle sera aux prises avec l'Ecosse à Dunfermline.

Court succès des Suissesses

Court succès des Suissesses

L'équipe de Suisse dames a réussi sa rentrée. Pour son premier match depuis l'Euro, elle a battu le Canada 1-0 à Lucerne. Alayah Pilgrim a inscrit le seul but dès la 12e.

24.10.2025

Les plus lus

La meurtrière de Lola condamnée à la perpétuité incompressible
Trump annule le sommet de paix et punit sévèrement Moscou
Opération coup de poing : 1,5 tonne de montres contrefaites ont été détruites
La propagande russe réclame l’emploi d’armes nucléaires tactiques
Fribourg et Lausanne s’imposent à l’arraché, Genève déraille au Tessin
Louis Sarkozy est papa: le choix du prénom est peu anodin!