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Qualifs Mondial 2027 La Suisse s’adjuge le «choc au sommet» et un succès sans prix

Nicolas Larchevêque

14.4.2026

La Suisse a cueilli un succès sans prix à Zurich. Elle a battu 3-1 la Turquie pour conserver le bon rythme sur la route tortueuse des qualifications pour le Mondial 2027 au Brésil.

Csillag bringt die Schweiz mit der Hacke in Führung

Csillag bringt die Schweiz mit der Hacke in Führung

14.04.2026

Keystone-ATS

14.04.2026, 20:56

14.04.2026, 21:01

Rafel Navarro peut remercier Aurélie Csillag. La joueuse de Liverpool a signé un doublé pour forcer la décision dans cette rencontre longtemps indécise. Elle a ouvert le score à la 49e avec une magnifique «Madjer» sur un centre d’Iman Beney. Elle a ensuite surgi à la 75e après un mauvais renvoi de la gardienne turque sur une frappe anodine de Geraldine Reuteler pour redonner l'avantage à ses couleurs. Quatre minutes plus tard, Viola Calligaris inscrivait le 3-1 pour classer cette fois définitivement l’affaire.

Avec cette victoire mille fois méritée pour le 400e match de leur histoire, les Suissesses s’avancent vers le match retour samedi en Turquie avec toutes les cartes dans leurs mains. Un nul leur assurera pratiquement la première place du groupe, synonyme de retour en Ligue A de la Ligue des Nations, et, surtout, un tirage au sort plus clément pour la deuxième phase de ce tour préliminaire. Même si elles ont dû attendre le dernier quart d’heure pour prendre le large, les joueuses de Rafel Navarro possèdent une marge vraiment conséquente sur les Turques.

Qualifs Mondial 2027. Les Suissesses se baladent à Malte et livrent la marchandise

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Archives sur l’équipe de Suisse féminine

Aurélie Csillag : «On n’a pas montré toutes nos qualités»

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La réaction d’Aurélie Csillag, buteuse avec l’équipe de Suisse féminine lors de la victoire (4-1) à Malte samedi dans les qualifications à la Coupe du monde 2027.

07.03.2026

Iman Beney : «On essaie d'avoir de plus en plus le ballon»

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