  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Qualifs Mondial 2027 Les Suissesses se baladent à Malte et livrent la marchandise

Nicolas Larchevêque

7.3.2026

La Suisse poursuit son parcours victorieux vers la Coupe du monde 2027 au Brésil. Après sa victoire 2-0 contre l’Irlande du Nord, elle s’est imposée 4-1 à la Valette face à Malte.

Les Suissesses ont signé un nouveau succès dans les éliminatoires au Mondial 2027 (archive).
Les Suissesses ont signé un nouveau succès dans les éliminatoires au Mondial 2027 (archive).
IMAGO/STEINSIEK.CH

Keystone-ATS

07.03.2026, 21:10

07.03.2026, 21:20

Iman Beney, Alisha Lehmann, Svenja Fölmli et Aurélie Csillag ont concrétisé la large suprématie de l’équipe de Suisse dans un match sans histoire. Menées 2-0 à la 9e déjà, les Maltaises ont toutefois eu le mérite d’exister un instant dans cette rencontre avec une réduction du score à la 19e. Ce but encaissé par Livia Peng a rappelé aux Suissesses que la moindre saute de concentration pouvait se payer au prix fort.

Qualifs Mondial 2027. Entrée en matière réussie pour les Suissesses face à l’Irlande du Nord

Qualifs Mondial 2027Entrée en matière réussie pour les Suissesses face à l’Irlande du Nord

Iman Beney a été la meilleure joueuse de la rencontre avec son ouverture du score et sa passe décisive pour le 2-0 d’Alisha Lehmann. La Valaisanne a empêché ses partenaires de gamberger trop longtemps dans cette rencontre qui n’avait toutefois pas des allures de piège. La barre sera plus haute pour Rafel Navarro et ses joueuses en avril avec une double confrontation contre la Turquie, le 14 à Zurich et le 18 à Sinop.

Johan Djourou. «J'ai apprécié ce sentiment de frustration chez les joueuses»

Johan Djourou«J'ai apprécié ce sentiment de frustration chez les joueuses»

Archive sur la Nati féminine

Iman Beney : «On essaie d'avoir de plus en plus le ballon»

Iman Beney : «On essaie d'avoir de plus en plus le ballon»

L'équipe de Suisse féminine a entamé de manière idéale les qualifications du Mondial 2027. Les joueuses du sélectionneur Rafel Navarro ont battu l'Irlande du Nord 2-0 mardi à Lausanne. La réaction de la joueuse valaisanne.

04.03.2026

Les plus lus

Crans-Montana : nouvelles révélations sur les employés du service de sécurité publique
Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
Les Suissesses se baladent à Malte et livrent la marchandises
Trump dit que Cuba «vit ses derniers moments»
Fabrice Luchini : «Ma compagne m'a soigné de ma phobie du couple»