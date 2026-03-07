La Suisse poursuit son parcours victorieux vers la Coupe du monde 2027 au Brésil. Après sa victoire 2-0 contre l’Irlande du Nord, elle s’est imposée 4-1 à la Valette face à Malte.

Les Suissesses ont signé un nouveau succès dans les éliminatoires au Mondial 2027 (archive). IMAGO/STEINSIEK.CH

Keystone-ATS Nicolas Larchevêque

Iman Beney, Alisha Lehmann, Svenja Fölmli et Aurélie Csillag ont concrétisé la large suprématie de l’équipe de Suisse dans un match sans histoire. Menées 2-0 à la 9e déjà, les Maltaises ont toutefois eu le mérite d’exister un instant dans cette rencontre avec une réduction du score à la 19e. Ce but encaissé par Livia Peng a rappelé aux Suissesses que la moindre saute de concentration pouvait se payer au prix fort.

Iman Beney a été la meilleure joueuse de la rencontre avec son ouverture du score et sa passe décisive pour le 2-0 d’Alisha Lehmann. La Valaisanne a empêché ses partenaires de gamberger trop longtemps dans cette rencontre qui n’avait toutefois pas des allures de piège. La barre sera plus haute pour Rafel Navarro et ses joueuses en avril avec une double confrontation contre la Turquie, le 14 à Zurich et le 18 à Sinop.

