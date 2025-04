L'équipe de Suisse dames sera sous pression mardi en Islande. Cette rencontre à Reykjavik pourrait être déterminante quant au maintien en Ligue des nations.

Keystone-SDA ATS

Dans l'effectif pour la première fois depuis fin octobre 2024 après des problèmes musculaires, Géraldine Reuteler espère contribuer à ce que l'équipe renoue enfin avec la victoire. Le dernier succès remonte à un 2-1 en amical à Genève contre la France en automne.

Six mois plus tard, les Bleues ont pris leur revanche la semaine dernière à Saint-Gall (2-0) en Ligue des nations. Reuteler (25 ans) a joué la deuxième mi-temps sans parvenir à empêcher la défaite.

Les Françaises avaient cette fois aligné leurs meilleures joueuses, et non en majorité des jeunes comme à Genève. Et elles ont bien exploité la fébrilité suisse en défense. «Nous avons encaissé deux buts bêtes», admet Géraldine Reuteler. «Mais sur l'ensemble du match, nous n'avons pas concédé beaucoup d'occasions.»

La Nidwaldienne aux 74 sélections a relayé Smilla Vallotto à la pause et a évolué à mi-terrain, un rôle auquel elle est habituée avec l'équipe nationale. Mais dans son club d'Eintracht Francfort, elle joue plus haut, voire même comme attaquante. Cette saison en Bundesliga, elle a inscrit neuf buts et donné cinq passes décisives en seize rencontres.

Marquer davantage

Mardi (17h45), les Suissesses joueront gros contre l'Islande, qui les précède d'un point au classement. Pour quitter la dernière place, la sélection de Pia Sundhage devra s'imposer, ce qu'elle n'a pas fait depuis fin octobre.

Pour gagner, il faut marquer des buts: c'est une donnée incontournable dans le football. Mais lors de ses cinq derniers matches, la Suisse n'a inscrit qu'un but, lors de la défaite 2-1 en Norvège. «On doit tirer plus souvent, et surtout de manière plus précise», remarque Reuteler.

«Je pense que nous sommes sur la bonne voie en tant qu'équipe. Il nous faut juste être plus conséquentes et ambitieuses», ajoute-t-elle. Ressent-elle une pression particulière avant ce rendez-vous dans la capitale islandaise? «C'est une rencontre importante, on veut absolument la gagner. Mais le monde ne s'écroulera pas si nous n'y parvenons pas. Il restera ensuite encore deux matches.»